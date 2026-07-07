Si Argentina le gana a Egipto: cuándo, dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Egipto por los octavos del Mundial 2026 y, si consigue la victoria, jugará los cuartos de final el sábado 11 de julio ante Suiza o Colombia en Kansas City.

Argentina ya está jugando ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y busca dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar. La Selección de Lionel Scaloni afronta un nuevo desafío ante un equipo africano que viene de eliminar a Australia por penales y que llegó a esta instancia con la ilusión de convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo.

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En caso de conseguir la victoria, Argentina avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo y volverá a jugar el próximo sábado 11 de julio. El equipo argentino sabe que cada partido es más exigente y que cualquier detalle puede definir su futuro en el certamen.

¿Contra quién y cuándo jugaría Argentina en cuartos de final?

Si logra superar a Egipto, Argentina enfrentará al ganador del partido entre Suiza y Colombia por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para el sábado 11 de julio a las 22.00 horas, en el Kansas City Stadium.

La Albiceleste buscará seguir avanzando en la competencia y meterse entre los ocho mejores equipos del mundo, aunque antes deberá completar una dura batalla ante Egipto en los octavos de final

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El camino al título continúa y Argentina sabe que no hay margen de error. Una victoria ante el conjunto africano le permitirá volver a jugar un partido decisivo en la recta final del Mundial 2026.

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