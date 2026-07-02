Más allá de la ilusión con la que llega Cabo Verde para medirse a Argentina, hay factores psicológicos que deben tomarse en cuenta para este juego.

En la mitología de Fiyi, Dakuwaqa (el dios tiburón supremo) iba de isla en isla derrotando a todos los guardianes locales. Sin embargo, cuando llegó a la isla de Kadavu, se topó con un rival formidable: un pulpo gigante que custodiaba el arrecife.

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Este viernes, el relato mitológico podría hacerse realidad en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cabo Verde, apodados los “Tiburones Azules”, se medirán ante Argentina, el actual campeón del mundo y monarca defensor. Aunque sobre el papel todo indica que el partido estará a favor de la Albiceleste, el portero isleño, Vozinha, ha encendido la mecha de la ilusión en las redes sociales.

Bajo una narrativa alimentada por el sector “antiargentino” (aquellos que sostienen la teoría de que Gianni Infantino y la FIFA le “regalaron” la Copa del Mundo de Qatar 2022 a Lionel Messi), la creencia de que Cabo Verde puede dar el golpe y eliminarlos se ha convertido en un estandarte.

“Más que 11 jugadores, será todo un pueblo entrando en el campo. Porque mañana no hay islas, no hay distancias, no hay fronteras”, lanzó el arquero caboverdiano. Con estas palabras, Vozinha se ganó el apoyo de la afición neutral de varios países, alcanzando más de 339 mil likes, 13 mil comentarios y miles de compartidos.

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El factor psicológico de Cabo Verde: El “anclaje” y el autodiálogo del Underdog

Desde la psicología del deporte, el fenómeno de Cabo Verde no es casualidad; se está construyendo una creencia colectiva poderosa.

El Anclaje Emocional: “Cuando el jugador se siente respaldado por todo un país, ya se la cree, comienza a tener un ‘anclaje’ con algo que lo sostiene, su gente”, menciona Shankara Parga, psicóloga deportiva del Club Deportivo San Juan del Río . Este motor también es personal e inconsciente: muchos futbolistas juegan por un sentido de vida o una “deuda social” (como el deseo de que su familia esté ahí), transformando una motivación individual en un impulso colectivo para dar el máximo.

“Cuando el jugador se siente respaldado por todo un país, ya se la cree, comienza a tener un ‘anclaje’ con algo que lo sostiene, su gente”, menciona . Este motor también es personal e inconsciente: muchos futbolistas juegan por un sentido de vida o una “deuda social” (como el deseo de que su familia esté ahí), transformando una motivación individual en un impulso colectivo para dar el máximo. La Red de Apoyo: “Hay jugadores que tienen un menor índice de adaptabilidad cuando no tienen a sus familias porque somos seres sociales”, añade Parga, destacando la importancia de tener cerca a sus seres queridos como en el caso de Vozinha que mejoró su rendimiento desde que su madre pudo acompañarlo.

“Hay jugadores que tienen un menor índice de adaptabilidad cuando no tienen a sus familias porque somos seres sociales”, añade Parga, destacando la importancia de tener cerca a sus seres queridos como en el caso de Vozinha que mejoró su rendimiento desde que su madre pudo acompañarlo. El Autodiálogo: Para que la ilusión se convierta en realidad, el cuadro africano debe dominar su narrativa interna como el underdog (el equipo chico). “No encasillarse en un discurso, repetirse el objetivo constantemente. ¿Qué me estoy diciendo a mí para creer que esto va a funcionar?, ¿qué le estoy diciendo a los demás?, ¿qué me digo si pierdo?”, explica Karime Martínez, Maestra y Psicóloga del Deporte. El truco está en usar frases cortas que cambien el proceso de pensamiento y activen la autoconfianza, sin olvidar que el fútbol es un juego de conjunto: el jugador debe entender que necesita de los demás y que son un grupo.

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La estrategia mental de Argentina: Manejo de Expectativas y el “planteamiento por fases”

Para Messi y la Albiceleste, la presión es opuesta: tienen la obligación absoluta de ganar. Para evitar que el equipo se venga abajo mentalmente ante la resistencia de Cabo Verde, la clave está en el planteamiento de objetivos móviles, explica Martínez.

Los objetivos técnicos (dónde meter gol, cuántos puntos se querían, etc.) se van moviendo por fases, por torneo y por partido. De acuerdo con las especialistas, si el plan inicial no funciona, la mente fría debe prevalecer. Además, la psicología advierte la importancia de gestionar el vestuario con madurez: permitirles hablar, expresar lo que sienten y blindar su concentración.

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#Messi y #Argentina entrenan en el complejo del #InterMiami previo al duelo ante #caboverde



Se le ve muy a gusto y disfrutando al capitán de la albiceleste. pic.twitter.com/QIXqqJFTqn — Jenny Fernandez (@JFernandezHN15) July 2, 2026

Incluso en la élite, ante la posibilidad de una eliminación o un “retiro prematuro” de sus figuras, el soporte psicológico debe ayudar al jugador a ver más allá del fútbol (estudios, negocios, opciones de futuro), restándole un peso dramático al resultado inmediato.

La batalla de los porteros y el clímax de los penales

Si el partido se alarga, la figura de los arqueros y la gestión de la ansiedad serán determinantes en este “Mundial de los porteros”. Los guardametas deben mostrar una fortaleza mental extrema sabiendo que los goles en algún momento pueden caer, y entender que dependen de los otros 10 compañeros. Su labor será bajar la aceleración del equipo, transmitir un mensaje de “calma” y dar orden a la defensa a través de la respiración, puntualiza Shankara.

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¿Y si el partido se define desde los once pasos? El mito de que los penales son una lotería queda descartado por la ciencia deportiva: “Los penales sí se entrenan. Cuando tú ya sabes lo que vas a hacer, la presión o la ansiedad competitiva baja. Es una cuestión un tanto de azar, pero cuando el jugador ya conoce sus cualidades y sabe dónde es complicado para un portero, sabe que lo va a meter”, explica Parga.

Para mitigar los nervios, los especialistas recomiendan a los cobradores utilizar conductas encadenadas: identificar cómo se paran, controlar su respiración para que el sistema nervioso baje el nivel de activación y, sobre todo, “no hacer cosas raras”, sino apegarse a lo que los hace sentir cómodos y seguros, finaliza la psicóloga deportiva.

¿Qué pasará al minuto 90 del Argentina vs Cabo Verde?

El final del relato mitológico explica que el pulpo atrapó a Dakuwaga, inmovilizándolo y empezando a asfixiarlo con sus tentáculos. Todo hacía pensar que perdería, pero en lugar de rendirse, el tiburón logró usar su fuerza para liberar su cabeza y empezarlo a morder, así que para evitar la muerte, el octópodo se rindió.

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En síntesis