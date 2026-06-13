El gesto que tendrán los jugadores de Portugal con Diogo Jota en su debut del Mundial

A casi un año de la muerte de Diogo Jota, la Selección de Portugal hará su debut en el Mundial 2026 sin él. El cuadro lusitano tendrá que medirse ante la República del Congo el próximo miércoles 17 de junio. Sin embargo, los jugadores del equipo tendrán un gesto en el que sentirán que su compañero “los acompaña” en esta justa deportiva.

Publicidad

Previo a su enfrentamiento Vitinha salió en conferencia de prensa para hablar del duelo. Claramente, la prensa lo cuestionó respecto a cómo recordaría a Jota en un momento tan importante para él y desde luego para ellos. El jugador del PSG dejó en claro que no olvidan a su compañero y todo el equipo lo llevará en el encuentro.

El homenaje de Portugal a Diogo Jota en el Mundial

De acuerdo con lo mencionado, el Primer Ministro portugués, Luis Montenegro le dio a todos los futbolistas un brazalete el cual tiene el nombre de cada uno de ellos, pero también tiene el de Diogo, por lo que sus compañeros lo llevarán consigo durante toda la competencia como homenaje en su memoria y para sentir que los acompaña.

Lamentablemente desde el 3 de julio del 2025 los portugueses ya no pudieron encontrarse con Jota, puesto que ese día se anunció su fallecimiento. Desde aquel momento varios jugadores de la plantilla han dado muestra de lo mucho que lo extrañan y de lo importante que fue para ellos como futbolista, pero más como un amigo.

Publicidad

Para el primer duelo que disputará Portugal habrán pasado 349 días desde la pérdida de Diogo, por lo que este gesto que tendrán con él e incluso con su familia tendrá mucho impacto para los jugadores que buscan levantar la Copa del Mundo en uno de los torneos que tanto han peleado después de obtener la Eurocopa.

En síntesis