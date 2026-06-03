El jugador que marcó un gol en el Mundial mientras estaba clínicamente muerto

Parece una película, pero no lo es. Sucedió y con mucha realidad que un jugador dejó el plano terrenal por unos momentos antes de regresar como si nada hubiera sucedido.

Dejar la vida en la cancha suele ser una frase hecha, un cliché que los futbolistas utilizan para demostrar su compromiso ante los hinchas. Está en el manual del jugador. Pero en realidad, la historia de los Mundiales registra un antecedente donde la metáfora se transformó en una escalofriante realidad médica; un día en el que un delantero cruzó la línea de la muerte por gritar un gol y tuvo que ser resucitado sobre el césped para salvar el honor de su país.

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Juan Eduardo Hohberg: la leyenda que regresó de la muerte

Si se repasa la semifinal de Suiza 1954 entre Uruguay y la histórica Hungría, los libros hablan de uno de los mejores partidos de todos los tiempos. Sin embargo, el verdadero hito de aquella tarde en Lausana no fue el resultado, sino el milagro protagonizado por Juan Eduardo Hohberg. El atacante, nacido en Argentina pero nacionalizado uruguayo, debutaba en el torneo debido a la lesión de un compañero y estaba a punto de ganarse la eternidad de la forma más dramática posible.

¿Fútbol al límite y milagro en el área? Bueno, para la ciencia, lo que pasó a cuatro minutos del final todavía no tiene una explicación lógica. Uruguay caía 2-0 ante los europeos, pero Hohberg reavivó la mística charrúa: descontó a los 75 minutos y, a los 86, eludió al arquero húngaro para estampar un 2-2 agónico que desató la locura total. En medio de la euforia, todos sus compañeros se le tiraron encima para festejar, armando una montaña humana sobre su pecho.

Lo que nadie imaginaba era que, bajo ese peso y debido a la descarga masiva de adrenalina, el corazón del goleador acababa de detenerse. Cuando los futbolistas uruguayos se levantaron para reanudar el juego, Hohberg quedó tendido sobre el pasto, pálido y sin pulso. El pánico se apoderó de sus compañeros y del cuerpo técnico al notar que la figura de la cancha no reaccionaba a ningún estímulo: había sufrido un paro cardíaco en pleno partido.

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El kinesiólogo de la selección celeste, Carlos Abate, entró corriendo y, ante la mirada atónita de 45.000 espectadores que no entendían lo que pasaba, inició maniobras de reanimación rudimentarias. El corazón del delantero dejó de latir durante 15 eternos segundos en los que estuvo clínicamente muerto. Desesperado, el auxiliar sacó de su maletín una dosis de coramina (un potente estimulante circulatorio de la época) y se la inyectó directamente en el pecho para forzar al órgano a reaccionar.

En el día del cumpleaños de Juan Eduardo #Hohberg. Lo homenajeamos con el segundo gol que le marcó a #Hungria en el Mundial de 1954 y luego cuando lo "revivieron". Histórico!

⚽🇦🇷🇺🇾 #UnaVueltaPorElPasado pic.twitter.com/k9F431PUx3 — Juan Pablo Taborda (@jptaborda74) October 8, 2024

Hohberg abrió los ojos, tosió y volvió a la vida ante el asombro del cuerpo médico que ya se preparaba para lo peor. Su primera reacción al recuperar el conocimiento no fue de dolor ni de confusión por el colapso sufrido, sino puramente competitiva. Miró al kinesiólogo a los ojos y le hizo una sola pregunta que demostraba su obsesión: “¿Cómo va el partido?”.

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Los médicos intentaron subirlo a una camilla para trasladarlo de urgencia a un hospital, pero el reglamento de la FIFA de 1954 no permitía realizar modificaciones bajo ninguna circunstancia. Salir de la cancha significaba dejar a Uruguay con diez hombres para afrontar la prórroga ante la mejor selección del planeta. En un acto de rebeldía y coraje absoluto, Hohberg se puso de pie, rechazó la asistencia y se metió nuevamente al campo para disputar los 30 minutos del tiempo suplementario.

Existen deportistas que se vuelven leyendas por levantar un trofeo de oro. Bueno, paradoja o no, Uruguay terminó perdiendo ese partido por 4-2 en el alargue y quedó fuera de la final, pero Hohberg se transformó en un mito indestructible que superó las barreras de lo humano. Solía decir que había nacido tres veces en su vida, siendo aquella tarde de Suiza la más increíble de todas. Su cuerpo colapsó, su corazón se apagó, pero su obsesión por el gol fue mucho más fuerte que la muerte.

En síntesis

El delantero Juan Eduardo Hohberg sufrió un paro cardíaco en el Mundial de Suiza 1954 .

sufrió un paro cardíaco en el Mundial de . El futbolista estuvo clínicamente muerto durante 15 segundos tras festejar el gol del empate.

durante 15 segundos tras festejar el gol del empate. Una inyección de coramina en el pecho reanimó al jugador para disputar el tiempo suplementario.