El “Pacto de Gijón”: El partido más vergonzoso de la historia de los Mundiales

Con un gris reglamentario que avalaba la postura de ambos equipos, se presenció una parte escandalosa en la historia de la Copa del Mundo.

El fútbol se nutre de la épica, del esfuerzo desmedido y de la gloria que se alcanza al dejar la vida por los colores. Está en la esencia misma del deporte. Pero en realidad, la historia de los Mundiales esconde una página negra donde la pelota no se manchó, sino que directamente se escondió bajo el césped. Hubo un día en que dos potencias decidieron que ganar no importaba, que competir era un estorbo y que era mejor burlarse de todo el planeta con un acuerdo explícito ante los ojos del mundo.

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Si se menciona la ciudad de Gijón en el contexto de España 1982, no se recuerda un gol antológico ni una atajada milagrosa. Se recuerda la vergüenza. El 25 de junio de esa Copa del Mundo, Alemania Federal y Austria salieron a la cancha del estadio El Molinón sabiendo exactamente qué resultado necesitaban para clasificar ambas y dejar afuera a la gran sorpresa del torneo: Argelia.

¿Calculadora en mano y cero vergüenza? Bueno, para lo que vino después, esto era apenas el inicio del bochorno. Las matemáticas eran crueles pero sencillas. Argelia ya había jugado su partido el día anterior y, con el triunfo de los alemanes por 1-0, tanto Alemania como Austria avanzaban a la siguiente ronda por diferencia de gol. Y el futbol, lamentablemente, se convirtió en un trámite de oficina.

Así fue el partido del escándalo entre Alemania y Austria

A los diez minutos de juego, Horst Hrubesch marcó el 1-0 para Alemania Federal. A partir de ese preciso instante, el partido se terminó. Lo que siguió fueron 80 minutos de una farsa insoportable: pases hacia atrás, caminatas en la mitad de la cancha, pelotazos intrascendentes y arqueros que miraban el reloj. Los jugadores alemanes y austríacos ni siquiera se presionaban, compartían la pelota como si fuera un entrenamiento de pretemporada mientras el público local, indignado, les gritaba “¡Fuera, fuera!” y los argelinos en la tribuna mostraban billetes acusándolos de vendidos.

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“Esto no es fútbol, es una basura“, llegó a decir un comentarista de la televisión alemana, avergonzado por lo que transmitía para su propio país, mientras que un relator austríaco le pidió a sus televidentes que apagaran los televisores.

Mientras el mundo del fútbol observaba con asco la falta de códigos de dos gigantes de Europa, la FIFA se encontró de frente con un vacío legal absoluto. No había reglamento que pudiera castigar la falta de ganas de correr o la desidia colectiva. La trampa era legal, pero moralmente destructiva. El escándalo fue tan gigante que obligó al máximo organismo a cambiar las reglas para siempre: a partir de ese día, se decretó que los dos últimos partidos de cada grupo en los Mundiales se debían jugar estrictamente en simultáneo para evitar especulaciones.

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Existen selecciones que pasan a la historia por sus estrellas o sus títulos memorables. Bueno, paradoja o no, Alemania Occidental y Austria quedaron unidas para siempre en los libros de oro del fútbol, pero bajo el sello del desprecio popular. Aquella tarde en Gijón, el poder económico y la conveniencia europea aplastaron la ilusión de una humilde Argelia que merecía pasar. La trampa fue perfecta, pero el fútbol tiene memoria y la condena social los persigue hasta el día de hoy.

En síntesis