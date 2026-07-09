El argentino y el francés compiten por liderar el ranking de goleadores históricos de la Copa del Mundo.

Pocos imaginaban un tiempo atrás que Lionel Messi llegaría a sus 39 años compitiendo al máximo nivel y pudiendo jugar una Copa del Mundo en su plenitud. Y el astro no se ha conformado con eso, sino que lucha contra cracks de la nueva generación como Kylian Mbappé, que heredarán el legado y el lugar que ha dejado en el futbol.

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Con ‘Kiki’ precisamente se ha generado una carrera personal por un logro que no tiene una importancia material, pero sabiendo que a todos les gusta quedar en la historia. El argentino y el francés pelean por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales: Messi buscará gastar sus últimos cartuchos mientras Mbappé aún tiene trecho por recorrer.

Los caminos de ambos en la competición de selecciones han ido en forma contrapuesta: Messi encontró su mejor versión mundialista en el cierre de su carrera y Mbappé brilla en sus primeras CDM. Sus actuaciones individuales en este torneo se han visto también reflejadas en los logros colectivos: Francia fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022, y Argentina fue campeón en 2022.

Messi y Mbappé compiten pese a la diferencia etaria [Foto: Getty]

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¿Quién tiene más goles en los Mundiales, Messi o Mbappé?

Actualmente, Lionel Messi lidera la contienda por convertirse en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo, con Kylian Mbappé como su perseguidor. El capitán de la Selección Argentina ostenta 21 goles contra 20 del capitán de la Selección de Francia, pero el galo cuenta con mejor promedio de gol (1 por partido).

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

Este es el “Top 10” del ranking de artilleros que ha tenido la Copa del Mundo de la FIFA a lo largo de sus casi cien años de historia:

Lionel Messi: 21 goles en 31 partidos.

21 goles en 31 partidos. Kylian Mbappé: 20 goles en 20 partidos.

20 goles en 20 partidos. Miroslav Klose: 16 goles en 24 partidos.

16 goles en 24 partidos. Ronaldo Nazario: 15 goles en 19 partidos.

15 goles en 19 partidos. Harry Kane: 14 goles en 16 partidos.

14 goles en 16 partidos. Gerd Muller: 14 goles en 13 partidos.

14 goles en 13 partidos. Just Fontaine: 13 goles en 6 partidos.

13 goles en 6 partidos. Pelé: 12 goles en 14 partidos.

12 goles en 14 partidos. Cristiano Ronaldo: 11 goles en 26 partidos.

11 goles en 26 partidos. Jurgen Klinsmann: 11 goles en 17 partidos.