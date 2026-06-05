¡Escándalo mundialista! Japón entrenó en una Facultad de Medicina, explotó contra el estado del campo y mudó su sede

Un hecho insólito sacude la concentración de la Selección de Japón en territorio mexicano y expone las carencias organizativas en la antesala de la máxima cita futbolística. La delegación nipona sorprendió al mundo al realizar sus primeros entrenamientos en las instalaciones de una Facultad de Medicina, una sede que no cumplió en lo absoluto con los estándares mínimos requeridos para el balompié de élite.

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El insólito momento que vivió Japón en México

En las imágenes capturadas de esa primera práctica, el campo de juego se veía claramente en mal estado, seco y con irregularidades severas en el césped. La superficie lucía intransitable y no apta para recibir a una selección mundialista como Japón, ni a ningún equipo profesional en general. Ante este panorama, los futbolistas nipones no dudaron en expresar su profunda disconformidad por el riesgo que conllevaba trabajar ahí. La gran figura del equipo, Takefusa Kubo, fue contundente ante los medios con una frase que reflejó la tensión interna: “Teníamos miedo de lesionarnos”.

Frente a esta situación insostenible, el cuerpo técnico y la federación tomaron la firme decisión de cambiar de sede de manera inmediata para proteger la integridad de sus estrellas. Hoy viernes, el panorama cambió de forma radical y la selección asiática entrenó en El Barrial, el complejo deportivo de los Rayados de Monterrey, un sitio que sí cuenta con la infraestructura adecuada. En ese mismo predio regio también se entrena el combinado de Túnez, lo que generó un ambiente puramente mundialista en el lugar.

😳🇯🇵🇲🇽 Así entrenó Japón en México, en las canchas de una ¡FACULTAD DE MEDICINA!



“TENÍAMOS MIEDO DE LESIONARNOS” dijo Kubo, y ayer ya se cambiaron de complejo. ‼️ pic.twitter.com/Bo3KiyZw4x — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 5, 2026

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Este penoso episodio pone a México bajo la lupa de la crítica internacional. Si bien el país ofrece estadios de primer nivel e históricos para albergar los partidos oficiales (como el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA), los centros de entrenamiento asignados y las canchas secundarias no convencieron nunca a las delegaciones invitadas.

Los aficionados buscan con insistencia el fixture del torneo, los partidos de Japón y con quién comparte sector en el Mundial (Países Bajos, Túnez y Suecia), un grupo de alta exigencia donde los samuráis azules necesitan la preparación perfecta para avanzar a la siguiente ronda.

Las apuestas al ganador del Mundial en México apuntan mayoritariamente a Brasil y Francia, pero hay quienes confían en el Tri para llegar más lejos que nunca.

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En síntesis