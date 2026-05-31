Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y más: pasado y presente de la Liga MX en la lista mundialista de Uruguay

Siete de los 26 convocados por Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo juegan o jugaron en el futbol mexicano.

La Liga MX aportará una importante cantidad de futbolistas al Mundial 2026. Más allá de los que convocará Javier Aguirre para la Selección Mexicana, distintos seleccionados también llevarán jugadores que se desempeñan (o se desempeñaron) en nuestro futbol.

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Este domingo se publicó la lista de convocados de Uruguay y siete de los 26 futbolistas que citó Marcelo Bielsa tienen presente o pasado en la Liga MX. A continuación, repasamos cada uno de ellos.

Los jugadores de la lista de Uruguay con pasado y presente en la Liga MX

Santiago Mele: Llegó a Rayados de Monterrey a mediados de 2025 y fue titular en los últimos dos partidos del Torneo Clausura 2026. Sebastián Cáceres: Llegó a la Liga MX en 2020 para jugar con el Club América, equipo donde se consolidó como pieza fundamental de la zaga. Juan Manuel Sanabria: Se unió al Atlético de San Luis en 2021, convirtiéndose en un jugador habitual en el mediocampo del equipo potosino. Actualmente está en el Real Salt Lake de la MLS. Maximiliano Araújo: Tuvo un paso destacado por México; primero con el Club Puebla (2020-2022) y posteriormente con Toluca (2023-2024), antes de dar el salto a Europa. Brian Rodríguez: Fichó por América en el año 2022 procedente de la MLS y se convirtió en una pieza clave. Sin embargo, todo apunta a que cambiará de equipo después del Mundial. Rodrigo Aguirre: Cuenta con una extensa trayectoria en México. Ha vestido las camisetas del Necaxa (2021-2022), Rayados de Monterrey (2022-2024), Club América (2024-2026) y Tigres (a partir de 2026) Federico Viñas: Fue un delantero destacado para América (2019-2023) y posteriormente para el Club León (2023-2024), logrando destacar como goleador en ambos equipos.

Maximiliano Araujo juega para el Sporting CP de Portugal (Getty Images)

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La lista de 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Porteros:

Sergio Rochet – Internacional (Brasil)

– Internacional (Brasil) Fernando Muslera – Estudiantes de La Plata (Argentina)

– Estudiantes de La Plata (Argentina) Santiago Mele – Monterrey (México)

Defensas:

Guillermo Varela – Flamengo (Brasil)

– Flamengo (Brasil) Ronald Araújo – Barcelona (España)

– Barcelona (España) José María Giménez – Atlético de Madrid (España)

– Atlético de Madrid (España) Santiago Bueno – Vasco da Gama (Brasil)

– Vasco da Gama (Brasil) Sebastián Cáceres – América (México)

– América (México) Mathías Olivera – Napoli (Italia)

– Napoli (Italia) Joaquín Piquerez – Palmeiras (Brasil)

– Palmeiras (Brasil) Matías Viña – Wolverhampton Wanderers (Inglaterra)

Mediocampistas

Manuel Ugarte – Manchester United (Inglaterra)

– Manchester United (Inglaterra) Emiliano Martínez – Palmeiras (Brasil)

– Palmeiras (Brasil) Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur (Inglaterra)

– Tottenham Hotspur (Inglaterra) Federico Valverde – Real Madrid (España)

– Real Madrid (España) Agustín Canobbio – Fluminense (Brasil)

– Fluminense (Brasil) Juan Manuel Sanabria – Real Salt Lake (Estados Unidos)

– Real Salt Lake (Estados Unidos) Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (Brasil)

– Flamengo (Brasil) Nicolás De la Cruz – Flamengo (Brasil)

– Flamengo (Brasil) Rodrigo Zalazar – Sporting de Braga (Portugal)

– Sporting de Braga (Portugal) Facundo Pellistri – Panathinaikos (Grecia)

– Panathinaikos (Grecia) Maximiliano Araújo – Sporting de Lisboa (Portugal)

– Sporting de Lisboa (Portugal) Brian Rodríguez – América (México)

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