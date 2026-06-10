FIFA puso contra las cuerdas a Haití: lo obligó a cambiar su camiseta a días del debut ante Escocia

Una insólita polémica extradeportiva sacude las horas previas al arranque de la Copa del Mundo en Norteamérica. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) notificó de manera oficial a la selección de Haití sobre la prohibición de utilizar su indumentaria estelar para el torneo. El máximo organismo del futbol consideró que el diseño textil infringe las normas de la competencia al incluir insignias de carácter ideológico.

Publicidad

La playera de Haití: libre de conflictos bélicos

La controversia principal radica en los detalles gráficos de la prenda diseñada para la gran cita. La playera de la escuadra caribeña presenta una ilustración detallada de la histórica Batalla de Vertières, un enfrentamiento bélico de 1803 que resultó decisivo para la obtención de la independencia del país tras un cruento conflicto contra las fuerzas de Francia. Para el ente rector, este tipo de homenajes contradice los estatutos de neutralidad.

La playera haitiana de la polémica. (GETTY IMAGES)

En un primer momento, el diseño generó confusión a nivel internacional debido a las tonalidades y la disposición de los gráficos en la parte frontal. Diversos usuarios y analistas en redes sociales creyeron de forma errónea que la indumentaria mostraba la bandera de Polonia, bajo la hipótesis de un supuesto agradecimiento al pueblo europeo por el apoyo estratégico brindado durante las campañas libertadoras en la isla.

Publicidad

Sin embargo, los creadores de la prenda explicaron que la estampa no guarda ninguna relación con la nation del Viejo Continente. La silueta plasmada en la tela hace alusión directa a la primera bandera que tuvo Haití como país soberano, la cual fue izada por los próceres de la revolución tras romper las cadenas coloniales. La marca proveedora defendió la pieza como un tributo a la resiliencia ciudadana y no como una proclama civil.

Toda esta disputa administrativa se da en el peor momento posible, justo en las vísperas del debut absoluto del equipo caribeño en el gran torneo. Cabe recordar que el conjunto isleño forma parte del Grupo C de la competencia, una zona de altísima exigencia que comparte junto a las selecciones de Brasil, Marruecos y Escocia. El estreno de los caribeños en la justa mundialista será precisamente ante el cuadro escocés el próximo sábado 13 de junio en el Estadio de Boston, una cita donde los utileros corren una carrera contrarreloj para tener listos los nuevos uniformes reglamentarios.

En síntesis

La FIFA prohibió a la Selección de Haití usar su indumentaria estelar en el Mundial.

prohibió a la Selección de Haití usar su indumentaria estelar en el Mundial. El diseño textil rinde un homenaje gráfico a la Batalla de Vertières de 1803.

de 1803. Haití debutará contra Escocia el próximo sábado 13 de junio en Boston.