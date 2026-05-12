Armando González convirtió 24 goles en la última temporada con Chivas y va en camino a jugar su primer Mundial con México.

Hasta hace un año era impensado creer que Armando ‘Hormiga’ González podía jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, pero a base de goles y grandes rendimientos el delantero de Chivas dirá presente en la cita como una de las opciones en el ataque del Tri.

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Lo hecho por ‘Hormiga’ González en el último año no dejó indiferente a nadie como es el caso de Gerard Piqué, quien eligió al delantero de Chivas como el futbolista revelación de cara al Mundial 2026.

En un TikTok que compartió el propio ex futbolista del Barcelona, y con la excusa de que falta un mes para el inicio del torneo, Gerard Piqué eligió diferentes secciones en la previa de la Copa del Mundo como equipo campeón, equipo decepción, goleador y jugador revelación, entre otras cosas.

Las elecciones de Gerard Piqué

En jugador revelación no dudó y eligió a Armando González. Luego el ex jugador indicó que España ganará el Mundial tras vencer a Francia en la final, como también dijo que Brasil será la decepción del torneo y Marruecos la sorpresa.

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‘Hormiga’ González convirtió 24 goles en 34 partidos disputados con Chivas en la última temporada. Este rendimiento le valió para ganarse la confianza de Javier Aguirre y el delantero dirá presente en el Mundial con la Selección Mexicana.

Además, por su nivel, por solo tener 23 años y por su potencial, el delantero del Rebaño ha generado interés de distintos equipos europeos como Borussia Dortmund y Feyenoord, entre otros. Por lo que un buen rendimiento en el Mundial podría catapultar a la ‘Hormiga’ en el Viejo Continente.

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En síntesis