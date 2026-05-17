¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Sevilla vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Real Madrid visita al Sevilla este domingo por la jornada 37 de LaLiga 2025-26 solo en busca de tres puntos ya que no juegan por nada.

Desde las 11:00 hs de la CDMX, Sevilla recibe a Real Madrid por la anteúltima jornada de LaLiga 2025-26 en un partido con objetivos muy distintos para ambos equipos. Mientras los merengues ya no pelean por el campeonato porque Barcelona se consagró campeón.

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El equipo local con algo más de tranquilidad tras el triunfo 3-2 frente a Villarreal en la jornada pasada, aunque sabe que todavía no hay nada definido. Por eso, Sevilla dejará la vida en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la intención de conseguir una victoria clave pensando en asegurar la permanencia.

Del otro lado, Real Madrid buscará cerrar la temporada de la mejor manera posible en medio de la crisis futbolística e institucional que está pasando el equipo.

Alineación de Sevilla

Odysseas Vlachodimos

José Ángel Carmona

Ramón Martínez Gil

Kike Salas

Gabriel Suazo

Lucien Agoumé

Nemanja Gudelj

Rubén Vargas

Oso

Neal Maupay

Akor Adams

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Alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Fran García

Aurélien Tchouaméni

Thiago Alcântara

Jude Bellingham

Brahim Díaz

Vinícius Júnior

Kylian Mbappé

En sintesis