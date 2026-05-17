¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Sevilla vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Desde las 11:00 hs de la CDMX, Sevilla recibe a Real Madrid por la anteúltima jornada de LaLiga 2025-26 en un partido con objetivos muy distintos para ambos equipos. Mientras los merengues ya no pelean por el campeonato porque Barcelona se consagró campeón.
El equipo local con algo más de tranquilidad tras el triunfo 3-2 frente a Villarreal en la jornada pasada, aunque sabe que todavía no hay nada definido. Por eso, Sevilla dejará la vida en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la intención de conseguir una victoria clave pensando en asegurar la permanencia.
Del otro lado, Real Madrid buscará cerrar la temporada de la mejor manera posible en medio de la crisis futbolística e institucional que está pasando el equipo.
Alineación de Sevilla
- Odysseas Vlachodimos
- José Ángel Carmona
- Ramón Martínez Gil
- Kike Salas
- Gabriel Suazo
- Lucien Agoumé
- Nemanja Gudelj
- Rubén Vargas
- Oso
- Neal Maupay
- Akor Adams
Alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Fran García
- Aurélien Tchouaméni
- Thiago Alcântara
- Jude Bellingham
- Brahim Díaz
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
En sintesis
- Sevilla recibe a Real Madrid a las 11:00 hs de la CDMX en LaLiga.
- El delantero francés Kylian Mbappé aparece dentro de la alineación titular del Real Madrid.
- La plataforma de transmisión no fue especificada para el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.