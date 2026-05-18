Tras los rumores, el director técnico portugués dejará Benfica y volverá al a los Merengues tras más de una década y media.

Real Madrid cerrará una nueva temporada en blanco y para el olvido tras quedarse corto con la competencia de LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League. A partir de este fracaso, las especulaciones sobre la continuidad de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo quedaron en el aire.

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Los reportes indican que el estratega español sería cesado de su cargo y su lugar sería tomado por un nuevo entrenador. Las especulaciones de aficionados del equipo y periodistas indicaban que José Mourinho podría retornar a la institución tras 13 años.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Esta mañana, el periodista Fabrizio Romano decidió terminar con los rumores y confirmó la vuelta del DT portugués a LaLiga para hacerser cargo de la delicada situación de los Merengues, que a su vez dejará la dirección técnica del Benfica de su país.

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Así lo confirmó en un posteo en ‘X’, ex Twitter: “ÚLTIMA HORA: José Mourinho regresa al Real Madrid, ¡AQUÍ VAMOS! Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y el Real Madrid, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años, JM viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao. El Especial Uno está de vuelta“.

¿Cómo fue el ciclo de José Mourinho en Real Madrid?

El DT, que estuvo tres temporadas con los de blanco, dirigió 178 compromisos, en los que cosechó 128 triunfos, 28 empates y solo 22 derrotas, significando un 77,15% de efectividad. En el debe estuvo la cosecha de títulos ya que apenas ganó tres: Copa del Rey 2010-11, LaLiga 2011-12 y Supercopa de España 2012.

En síntesis

José Mourinho regresará como nuevo entrenador del Real Madrid tras 13 años.

regresará como nuevo entrenador del Real Madrid tras 13 años. El periodista Fabrizio Romano confirmó un acuerdo verbal por un contrato de dos años.

confirmó un acuerdo verbal por un contrato de dos años. El técnico portugués dejará el Benfica y viajará tras el partido Real Madrid-Bilbao.