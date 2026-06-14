Quedaron listos los puestos de los cuatro equipo de la zona tras el final de la primera jornada del certamen internacional.

Tras la agónica victoria de Costa de Marfil por 1-0 ante Ecuador con anotación de Amad Diallo a los 89 minutos de partido, terminó la Jornada 1 del Grupo E del Mundial 2026 y ya se conoce como quedaron los cuatro equipos. Cabe recordar que en el otro duelo Alemania aplastó 7-1 a Curazao.

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Cabe añadir que más temprano Alemania no dejó dudas y liquidó a Curazao con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz en dos ocasiones, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. La Blue Wave, que debutó en la competencia, había llegado al empate parcial tras la anotación de Livano Comenencia.

Costa de Marfil se lo lleva sobre el final. ⏱️#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 15, 2026

Lo bueno para la Tri es que la próxima fecha podrá desquitarse contra los isleños y buscar la victoria para encarrilarse en la zona. En tanto, en el otro compromiso se medirán los dos ganadores de la jornada inaugural y lucharán por el primer lugar.

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La posiciones del Grupo E del Mundial 2026 tras la Jornada 1

Días y horarios de la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026

Sábado 20 de junio