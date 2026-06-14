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Mundial 2026

Grupo E del Mundial 2026: resultados y tabla de posiciones al término de la Jornada 1

Quedaron listos los puestos de los cuatro equipo de la zona tras el final de la primera jornada del certamen internacional.

Las posiciones del Grupo E del Mundial 2026 tras el final de la Jornada 1
© GeminiLas posiciones del Grupo E del Mundial 2026 tras el final de la Jornada 1

Tras la agónica victoria de Costa de Marfil por 1-0 ante Ecuador con anotación de Amad Diallo a los 89 minutos de partido, terminó la Jornada 1 del Grupo E del Mundial 2026 y ya se conoce como quedaron los cuatro equipos. Cabe recordar que en el otro duelo Alemania aplastó 7-1 a Curazao.

Cabe añadir que más temprano Alemania no dejó dudas y liquidó a Curazao con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz en dos ocasiones, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. La Blue Wave, que debutó en la competencia, había llegado al empate parcial tras la anotación de Livano Comenencia.

Lo bueno para la Tri es que la próxima fecha podrá desquitarse contra los isleños y buscar la victoria para encarrilarse en la zona. En tanto, en el otro compromiso se medirán los dos ganadores de la jornada inaugural y lucharán por el primer lugar.

La posiciones del Grupo E del Mundial 2026 tras la Jornada 1

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Días y horarios de la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026

Sábado 20 de junio

  • Alemania vs. Costa de Marfil – 14:00 horas (CDMX)
  • Ecuador vs. Curazao – 18:00 horas (CDMX)
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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