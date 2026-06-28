¿Hay tiempo extra o penales en caso de empate entre Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026?

Sudáfrica y Canadá abrirán los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Si el partido termina empatado tras los 90 minutos, así será el sistema de desempate para definir al primer clasificado a los octavos de final.

El Mundial 2026 dejó atrás una apasionante fase de grupos y este domingo comenzará la etapa de eliminación directa. El primer partido de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Canadá, dos selecciones que buscarán meterse entre las 16 mejores del certamen.

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El encuentro se disputará desde las 13:00 horas (CDMX) en el Estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí se conocerá al primer clasificado a los octavos de final de la Copa del Mundo y mañana ya estará definido contra que selección se enfrentan.

Tanto Sudáfrica como Canadá avanzaron a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto de sus respectivos grupos con cuatro puntos. A pesar de ello, el conjunto dirigido por Jesse Marsch parte como favorito por la calidad de su plantel y el nivel que mostró en varios pasajes de la fase de grupos, aunque los africanos ya demostraron que pueden dar la sorpresa.

¿Qué pasa si Sudáfrica y Canadá empatan en los 90 minutos?

Al tratarse de un encuentro de eliminación directa, el partido no podrá terminar igualado. Si Sudáfrica y Canadá empatan al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el reglamento establece que se disputará un tiempo suplementario.

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La prórroga constará de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Durante ese período, cualquiera de las dos selecciones podrá quedarse con la clasificación. Si la igualdad persiste una vez finalizado el tiempo extra, el primer clasificado a los octavos de final del Mundial 2026 se definirá mediante una tanda de penales.

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