En la previa de los octavos de final, ya se sabe cómo se definirá el cruce si nadie se lleva la victoria en los 90'.

El emblemático Estadio Azteca será el anfitrión de un verdadero partidazo en la capital, cuando Inglaterra y México se midan frente a frente con una clasificación en juego. Europeos y norteamericanos chocarán en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, donde solo uno de los dos podrá acceder a la siguiente ronda de la competición.

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Este choque copero entre el ‘Tri’ y los ‘Three Lions’ es de carácter eliminatorio, por lo que el ganador pasará a cuartos y el perdedor quedará eliminado de esta edición del torneo. El triunfo o la derrota son claros en cuanto a las aspiraciones y al futuro de cada equipo luego del encuentro de octavos de final de hoy en la Copa del Mundo.

Ahora bien, hay dos aristas que emparejan seriamente el juego y no ponen a uno por encima del otro. México es local y viene de hacer cartón lleno hasta el momento, mientras que Inglaterra posee su peso por jerarquía. Así, FIFA establece un criterio claro para desempatar en caso de igualdad en el resultado tras el tiempo regular.

México buscará ganarlo en los noventa [Foto: Getty]

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De presentarse un escenario de tales características, con empate entre México e Inglaterra tras los noventa minutos de juego, el partido se extenderá hacia un tiempo extra. Este alargue tendrá una prórroga de treinta minutos, repartida en dos tiempos de quince minutos y un entretiempo de cinco, manteniendo a todos en sus butacas.

Eso sí, de persistir la paridad luego de los 120 minutos, entre partido y prórroga, el último recurso sí es una tanda de penales, ya que hay que definir hoy un ganador sí o sí. En el trancurso de los octavos de final del Mundial 2026, todavía ningún encuentro se fue a tiempo extra. ¿Será México-Inglaterra el primero de ellos en seguir para largo?