El futbolista de Real Madrid no figura en la formación del cuadro británico para esta noche. El motivo.

Inglaterra deberá sumergirse este domingo en un ambiente totalmente hostil y en su contra, cuando le toque visitar a México en un nuevo encuentro de eliminación directa. Los ‘Three Lions’ vienen de tener una noche complicada con ruido ajeno en las afueras del hotel, y ese clima continuará dentro de la cancha en el duelo del Mundial 2026.

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Tras una semana que tuvo todo tipo de cruces y entredichos entre las partes, los europeos incursionarán en el Estadio Azteca para disputar el choque de octavos de final. Thomas Tuchel definió el equipo que saldrá al campo a enfrentar a la Selección Mexicana, con algunas variantes respecto al que sufrió para poder eliminar a Congo.

Dentro de los elegidos del entrenador para el partido ante México, sorprendió la falta de Trent Alexander-Arnold, el reconocido defensor del Real Madrid y de pasado en Liverpool. El lateral derecho no será de la partida en Inglaterra esta noche en el Estadio Azteca y ocupará un lugar en el banco de suplentes junto al cuerpo técnico.

Alexander-Arnold, afuera del equipo ante México [Foto: Getty]

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En esta oportunidad, el marcador de punta no estará desde el arranque en octavos de final ya que el DT apuesta por otro jugador de mayor marca y virtudes defensivas. Por la banda derecha de Inglaterra, tendrán que marcar a Julián Quiñones, el delantero más determinante de México, con el que Trent Alexander-Arnold podría sufrir.

Para tales fines del director técnico, en su lugar jugará Jarell Quansah, futbolista de Bayer Leverkusen y también de pasado en Liverpool. Si bien es un marcador central o incluso un stopper en línea de tres, hoy se desempeñará de lateral derecho. Por su parte, Arnold y también Reece James comienzan de sustitutos siendo los titulares naturales.

Con la ausencia de Trent Alexander-Arnold, esta es la alineación confirmada de Inglaterra para medirse ante México por los octavos de final del Mundial 2026: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.