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Mundial 2026

Por qué no juega Trent Alexander-Arnold en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El futbolista de Real Madrid no figura en la formación del cuadro británico para esta noche. El motivo.

Inglaterra arranca sin Trent en el equipo.
© Getty ImagesInglaterra arranca sin Trent en el equipo.

Inglaterra deberá sumergirse este domingo en un ambiente totalmente hostil y en su contra, cuando le toque visitar a México en un nuevo encuentro de eliminación directa. Los ‘Three Lions’ vienen de tener una noche complicada con ruido ajeno en las afueras del hotel, y ese clima continuará dentro de la cancha en el duelo del Mundial 2026.

Tras una semana que tuvo todo tipo de cruces y entredichos entre las partes, los europeos incursionarán en el Estadio Azteca para disputar el choque de octavos de final. Thomas Tuchel definió el equipo que saldrá al campo a enfrentar a la Selección Mexicana, con algunas variantes respecto al que sufrió para poder eliminar a Congo.

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Dentro de los elegidos del entrenador para el partido ante México, sorprendió la falta de Trent Alexander-Arnold, el reconocido defensor del Real Madrid y de pasado en Liverpool. El lateral derecho no será de la partida en Inglaterra esta noche en el Estadio Azteca y ocupará un lugar en el banco de suplentes junto al cuerpo técnico.

Alexander-Arnold, afuera del equipo ante México [Foto: Getty]

Alexander-Arnold, afuera del equipo ante México [Foto: Getty]

En esta oportunidad, el marcador de punta no estará desde el arranque en octavos de final ya que el DT apuesta por otro jugador de mayor marca y virtudes defensivas. Por la banda derecha de Inglaterra, tendrán que marcar a Julián Quiñones, el delantero más determinante de México, con el que Trent Alexander-Arnold podría sufrir.

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Para tales fines del director técnico, en su lugar jugará Jarell Quansah, futbolista de Bayer Leverkusen y también de pasado en Liverpool. Si bien es un marcador central o incluso un stopper en línea de tres, hoy se desempeñará de lateral derecho. Por su parte, Arnold y también Reece James comienzan de sustitutos siendo los titulares naturales.

Con la ausencia de Trent Alexander-Arnold, esta es la alineación confirmada de Inglaterra para medirse ante México por los octavos de final del Mundial 2026: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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