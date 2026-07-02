El experimentado golero no aparece en la planilla de partido para hoy y muchos se asombraron por su ausencia.

Suiza y Argelia mantendrán a los fans despiertos hasta última hora este jueves 2 de julio, cuando se vean las caras dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el duelo quizás con ‘menos cartel’ de esta fase, ambas selecciones tendrán la responsabilidad de romper el molde y entregar una gran exhibición para los televidentes.

Publicidad

Afortunadamente para el espectáculo, ninguno de los dos equipos presenta bajas de futbolistas importantes para este compromiso, ni por lesiones ni por suspensiones. Sin embargo, muchos aficionados advirtieron la ausencia de Yann Sommer, un histórico de la Selección Suiza y que fue el dueño indiscutido del arco en los últimos Mundiales.

Más allá de la sorpresa que le ha causado a gran parte del público futbolero, lo cierto es que Yann Sommer no fue ni siquiera convocado a esta Copa del Mundo. No solo no estará esta noche ante Argelia, sino que el emblemático guardameta no integró la planilla del equipo en los tres juegos anteriores en la fase de grupos del torneo.

Suiza ya no cuenta con Yann Sommer [Foto: Getty]

Publicidad

El único motivo por el que el golero no fue incluido en la lista definitiva de Suiza para el Mundial 2026 tiene que ver con que se retiró de la Selección hace casi dos años. Oficialmente, Yann Sommer anunció el cierre de su etapa en la Mayor de Suiza en agosto del 2024, luego de representar a su país en la Eurocopa que se jugó aquel año.

Tras la despedida de Sommer de la portería de Suiza, el actual arquero titular es Gregor Kobel, futbolista que milita en el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana. El jugador de 28 años fue el guardameta del equipo en los tres partidos de este Mundial 2026, recibiendo un gol en cada uno. Todavía no pudo mantener la valla invicta.

En el caso de Yann Sommer, la leyenda del arco rojiblanco dijo adiós al seleccionado nacional después de disputar 94 partidos internacionales y 2 Copas del Mundo. Estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022, pero no llegó al Mundial 2026. Además, jugó las Eurocopas 2016, 2020 y 2024. Hoy, acompaña al equipo desde otro lado, como un simpatizante más.