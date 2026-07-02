El público se manifestó en torno a la transmisión del compromiso de esta noche y esto es lo que ocurre.

Del encuentro que Suiza y Argelia protagonizarán este jueves 2 de julio en Vancouver saldrá un nuevo equipo clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. Por esa razón, ningún aficionado se quiere perder el partido de esta noche, que dejará a uno KO y colará al otro en la siguiente ronda de los Playoffs del certamen.

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Ahora bien, al repasar la grilla de todas las transmisiones estipuladas para la jornada de hoy, se podrá evidenciar que el juego no se podrá ver por TV abierta en México. El Suiza vs. Argelia no figura en ninguno de los canales de señal abierta que habitualmente pasan los partidos en forma gratuita en todo el territorio nacional.

Por supuesto, los fanáticos expresaron su discrepancia y fastidio con esta situación, que deja a muchos sin poder acceder al compromiso con imagen en simultáneo. Este problema surje de que ViX Premium posee los derechos exclusivos para transmitir este duelo del Mundial 2026, por lo que ninguna otra pantalla puede hacerlo.

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En la previa de esta Copa del Mundo, el servicio de streaming de paga llegó a un acuerdo para comprar la totalidad de los partidos del torneo. Sin embargo, en la gran mayoría de los juegos tiene monopolio absoluto y otras cadenas no pueden pasarlos. Por ello, muchos encuentros del torneo van únicamente por esta plataforma online.

Dentro de este arreglo para el Mundial 2026, ViX Premium creó un sistema mensual adicional. Aquellos simpatizantes interesados en ver Suiza – Argelia deberán estar suscriptos al “Pase Mundial”, un servicio con costo extra. Allí se transmiten en vivo y en directo cada uno de los cruces y además posee contenido exclusivo de la cobertura.

Cabe aclarar entonces que si no estás registrado a este plan no podrás sintonizar el encuentro entre Suiza y Argelia de dieciseisavos de final del Mundial 2026. En México no será transmitido ni por TV abierta, ni por TV de cable ni tampoco por otros servicios de streaming o páginas web. Esta es la única forma de ver el compromiso esta noche.