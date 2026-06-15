Herve Renard sería el nuevo DT de Túnez en pleno Mundial

Este domingo la Selección de Túnez debutó en el Mundial 2026 con una lamentable derrota de 5-1. Pese a que el conjunto no es uno de los favoritos para clasificar en el Grupo F porque tiene potencias como Japón y Países Bajos, esta escuadra se tomó muy enserio su trabajo y amaneció con la noticia de que despidieron a Sabri Lamouchi como DT.

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En plena Copa del Mundo y sólo jugando un partido, tomaron la decisión de despedirlo, puesto que para ellos lo que hizo Suecia terminó por afectar el rendimiento del equipo. Es por esta razón que hace unas horas se reveló el nombre del posible director técnico que tomaría las riendas de la escuadra tunecina.

El próximo DT de Túnez para el Mundial

De acuerdo con la información de Amhed Adala, es Hervé Renard quien llama la atención en el equipo como la primera opción para que llegue como estratega en lo que resta del Mundial. La misma fuente revela que ya tienen apalabrado al director técnico francés para que en las próximas horas tome el lugar que dejó Lamouchi.

Dirigió dos Mundiales en un par de años

Cabe mencionar que una de las acciones más grandes que tuvo el técnico francés es que venció a Argentina en su partido de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, mismo en el que lograron el título, por lo que fue capaz de frenar a una de las selecciones más poderosas en esa justa mundialista, aunque no es en lo único que hizo historia.

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Sino que en 2023 volvió a dirigir en otra Copa del Mundo, es decir, dos seguidos. El siguiente año lo hizo con la Selección Francesa Femenil, por lo que ha sido el único en lograr esa proeza. Ahora, tiene la posibilidad de tomar las riendas en un inesperado despido del DT de Túnez y volver a ponerse en el ojo del futbol a nivel mundial.

En síntesis