Los cambios que Jaime Lozano pide para el México vs Corea del Sur

Antes de la llegada de Javier Aguirre como DT de la Selección Mexicana todo apuntaba a que Jaime Lozano sería el líder del equipo para este Mundial 2026, pero no fue así, es por ello que el estratega ha dado su opinión respecto a qué cambios podría hacer el equipo nacional para que el próximo jueves que se enfrenten a Corea del Sur puedan obtener el resultado.

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En el encuentro frente a Sudáfrica el Tricolor obtuvo el resultado, pero quedó a deber, ya que jugando con expulsados, aún así perdió a un futbolista como lo es César Montes para el partido que viene. Es por ello que en el panel de Telemundo Deportes, el ‘Jimmy’ dio a conocer al jugador que podría reemplazar sin problema al “Cachorro”.

Los cambios para México que propone Jaime Lozano

De acuerdo con Lozano, el ideal para esto es Edson Álvarez y es que el estratega pone en la mesa que el futbolista del Fenerbahce tiene mejore cualidades como defensa central que como mediocampista, por lo que espera que ese cambio forzoso pueda darse en la alineación con la idea de que consigan esta segunda victoria.

Otra de las modificaciones que propone el director técnico es que tomando en cuenta las situaciones complicadas que tuvo Brian Gutiérrez en el primer partido, pese a que generó momentos de peligro, sí le daría la oportunidad de que Gilberto Mora inicie, ya que el jugador de Xolos ya liberó ciertos nervios con los minutos jugados.

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El último cambio, no lo sugirió, sino más bien se trataba del primer partido, menciona que se hubiera decantado por Guillermo Ochoa, pero aún con la presión de los aficionados y demás, Raúl Rangel pudo superar estas cuestiones y sin duda ya se ganó la confianza para que se mantenga en el arco en este segundo juego.

En síntesis