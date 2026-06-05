Paraguay debuta en el Mundial el próximo viernes 12 de junio contra Estados Unidos, mientras que Nicaragua no se clasificó.

Este viernes 5 de junio se disputan varios amistosos entre países y uno de ellos tiene como protagonistas a Paraguay y a Nicaragua. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, y comienza a las 16:15hs (CDMX).

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Por el lado de la Albirroja, Paraguay vuelve a disputar un Mundial después de no participar de las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo. El equipo de Gustavo Alfaro debuta el próximo viernes 12 de junio contra Estados Unidos y comparte la zona también con Turquía y Australia.

Por su parte, Nicaragua no clasificó a la Copa del Mundo y viene de jugar un amistoso contra Sudáfrica en el que igualó 0-0. La selección caribeña es un rival menor para Paraguay y la Albirroja debería ganar sin problemas.

Las apuestas al ganador del Mundial en México apuntan mayoritariamente a Brasil y Francia, pero hay quienes confían en el Tri para llegar más lejos que nunca.

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La probable alineación de Paraguay

Roberto Fernández

Juan José Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Júnior Alonso

Matías Galarza

Diego Gómez

Miguel Almirón

Julio Enciso

Ramón Sosa

Antonio Sanabria

La probable alineación de Nicaragua