Paraguay es una de las últimas selecciones que confirmó su convocatoria para el Mundial 2026. Después de no participar de las últimas tres ediciones, la Albirroja regresa a la Copa del Mundo con la expectativa de avanzar de fase y hacer un buen torneo.
Gustavo Alfaro cuenta con un plantel competitivo que le puede complicar la vida a más de uno. Gustavo Gómez es el líder y el capitán de Paraguay, mientras que otros futbolistas de calidad como Julio Enciso, Miguel Almirón, Diego Gómez y Gabriel Ávalos, entre otros, también están presentes en la lista.
Paraguay debuta en el Mundial el próximo viernes 12 de junio frente a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones. Pero antes la Albirroja juega un amistoso el viernes 5 con Nicaragua. Jugadores como Adam Bareiro, Ronaldo Martínez, Mathías Villasanti o Agustín Sandez se quedaron fuera de la nómina.
La convocatoria de Paraguay
Porteros
- Orlando Gill – San Lorenzo de Almagro (Argentina)
- Roberto Junior Fernández – Cerro Porteño (Paraguay)
- Gastón Olveira – Olimpia (Paraguay)
Defensores
- Juan Cáceres – FC Dinamo Moscú (Rusia)
- Gustavo Velázquez – Cerro Porteño (Paraguay)
- Gustavo Gómez – Palmeiras (Brasil)
- Junior Alonso – Atlético Mineiro (Brasil)
- José Canale – Lanús (Argentina)
- Omar Alderete – Sunderland (Inglaterra)
- Alexandro Maidana – Talleres de Córdoba (Argentina)
- Fabián Balbuena – Grêmio (Brasil)
Mediocampistas
- Diego Gómez – Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
- Mauricio Magalhães (Maurício) – Palmeiras (Brasil)
- Damián Bobadilla – São Paulo (Brasil)
- Braian Ojeda – Orlando City (Estados Unidos)
- Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps (Canadá/MLS)
- Matías Galarza – Atlanta United (Estados Unidos)
- Alejandro Romero Gamarra – Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos)
Delanteros
- Gustavo Caballero – Portsmouth FC (Inglaterra)
- Ramón Sosa – Palmeiras (Brasil)
- Alex Arce – Independiente Rivadavia (Argentina)
- Gabriel Ávalos – Independiente de Avellaneda (Argentina)
- Isidro Pitta – Red Bull Bragantino (Brasil)
- Miguel Almirón – Atlanta United (Estados Unidos)
- Julio Enciso – RC Estrasburgo (Francia)
- Antonio Sanabria – Cremonese (Italia)
Los convocados de Paraguay (@Albirroja)
Calendario de Paraguay en el Mundial 2026
- Partido 1: Estados Unidos vs. Paraguay
- Fecha: Viernes, 12 de junio de 2026
- Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, California)
- Partido 2: Turquía vs. Paraguay
- Fecha: Viernes, 19 de junio de 2026
- Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)
- Partido 3: Paraguay vs. Australia
- Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026
- Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)