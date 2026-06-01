Con Julio Enciso y Gustavo Gómez: Los 26 futbolistas convocados por Paraguay para el Mundial 2026

Paraguay debuta en el Mundial 2026 el próximo viernes 12 de junio frente a Estados Unidos. Antes disputa un amistoso con Nicaragua.

Paraguay es una de las últimas selecciones que confirmó su convocatoria para el Mundial 2026. Después de no participar de las últimas tres ediciones, la Albirroja regresa a la Copa del Mundo con la expectativa de avanzar de fase y hacer un buen torneo.

Gustavo Alfaro cuenta con un plantel competitivo que le puede complicar la vida a más de uno. Gustavo Gómez es el líder y el capitán de Paraguay, mientras que otros futbolistas de calidad como Julio Enciso, Miguel Almirón, Diego Gómez y Gabriel Ávalos, entre otros, también están presentes en la lista.

Paraguay debuta en el Mundial el próximo viernes 12 de junio frente a Estados Unidos, uno de los tres anfitriones. Pero antes la Albirroja juega un amistoso el viernes 5 con Nicaragua. Jugadores como Adam Bareiro, Ronaldo Martínez, Mathías Villasanti o Agustín Sandez se quedaron fuera de la nómina.

La convocatoria de Paraguay

Porteros

  • Orlando Gill – San Lorenzo de Almagro (Argentina)
  • Roberto Junior Fernández – Cerro Porteño (Paraguay)
  • Gastón Olveira – Olimpia (Paraguay)

Defensores

  • Juan Cáceres – FC Dinamo Moscú (Rusia)
  • Gustavo Velázquez – Cerro Porteño (Paraguay)
  • Gustavo Gómez – Palmeiras (Brasil)
  • Junior Alonso – Atlético Mineiro (Brasil)
  • José Canale – Lanús (Argentina)
  • Omar Alderete – Sunderland (Inglaterra)
  • Alexandro Maidana – Talleres de Córdoba (Argentina)
  • Fabián Balbuena – Grêmio (Brasil)

Mediocampistas

  • Diego Gómez – Brighton & Hove Albion (Inglaterra)
  • Mauricio Magalhães (Maurício) – Palmeiras (Brasil)
  • Damián Bobadilla – São Paulo (Brasil)
  • Braian Ojeda – Orlando City (Estados Unidos)
  • Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps (Canadá/MLS)
  • Matías Galarza – Atlanta United (Estados Unidos)
  • Alejandro Romero Gamarra – Al-Ain FC (Emiratos Árabes Unidos)

Delanteros

  • Gustavo Caballero – Portsmouth FC (Inglaterra)
  • Ramón Sosa – Palmeiras (Brasil)
  • Alex Arce – Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Gabriel Ávalos – Independiente de Avellaneda (Argentina)
  • Isidro Pitta – Red Bull Bragantino (Brasil)
  • Miguel Almirón – Atlanta United (Estados Unidos)
  • Julio Enciso – RC Estrasburgo (Francia)
  • Antonio Sanabria – Cremonese (Italia)
Los convocados de Paraguay (@Albirroja)

Calendario de Paraguay en el Mundial 2026

  • Partido 1: Estados Unidos vs. Paraguay
    • Fecha: Viernes, 12 de junio de 2026
    • Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, California)
  • Partido 2: Turquía vs. Paraguay
    • Fecha: Viernes, 19 de junio de 2026
    • Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)
  • Partido 3: Paraguay vs. Australia
    • Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026
    • Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)
Patricio Hechem
