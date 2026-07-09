¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Tras dejar atrás a Paraguay en octavos de final, Francia va por un lugar en las semifinales del torneo internacional ante Marruecos.

Francia quiere seguir haciendo historia y volver a clasificarse a unas semifinales de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps se consolidó como uno de los grandes candidatos al título y ahora buscará dar un nuevo paso rumbo a la conquista del Mundial 2026.

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Desde las 14:00 (CDMX), los franceses se medirán con Marruecos por los cuartos de final del torneo en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), Estados Unidos, en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de esta instancia.

Marruecos, por su parte, atraviesa otro momento histórico. El seleccionado africano viene de golear 3-0 a Canadá en los octavos de final y sueña con repetir la hazaña conseguida en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales por primera vez en su historia.

Alineación de Francia para jugar con Marruecos

Mike Maignan

Jules Koundé

William Saliba

Dayot Upamecano

Lucas Digne

Manu Koné

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappé

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DT: Didier Deschamps.

Alineación de Marruecos para enfrentar a Francia

Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Issa Diop

Redouane Halhal

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Bilal El Khannouss

Azzedine Ounahi

Brahim Díaz

Soufiane Rahimi

DT: Mohamed Ouahbi.

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