¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Francia quiere seguir haciendo historia y volver a clasificarse a unas semifinales de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps se consolidó como uno de los grandes candidatos al título y ahora buscará dar un nuevo paso rumbo a la conquista del Mundial 2026.
Desde las 14:00 (CDMX), los franceses se medirán con Marruecos por los cuartos de final del torneo en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), Estados Unidos, en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de esta instancia.
Marruecos, por su parte, atraviesa otro momento histórico. El seleccionado africano viene de golear 3-0 a Canadá en los octavos de final y sueña con repetir la hazaña conseguida en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales por primera vez en su historia.
Alineación de Francia para jugar con Marruecos
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Lucas Digne
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé
DT: Didier Deschamps.
Alineación de Marruecos para enfrentar a Francia
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Redouane Halhal
- Noussair Mazraoui
- Ayyoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Bilal El Khannouss
- Azzedine Ounahi
- Brahim Díaz
- Soufiane Rahimi
DT: Mohamed Ouahbi.
Dónde ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: TV y streaming online
En sintesis
- Francia y Marruecos disputarán los cuartos de final en el Gillette Stadium de Boston.
- El delantero Kylian Mbappé forma parte de la alineación titular confirmada por Didier Deschamps.
- El seleccionado de Marruecos viene de golear 3-0 a Canadá en los octavos de final.