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Mundial 2026

¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

Bélgica y Egipto debuta en el Mundial 2026 con un partido entre sí, el cual se lleva a cabo en el Estadio Seattle.

Bélgica y Egipto se enfrentan por el Mundial 2026
© Getty ImagesBélgica y Egipto se enfrentan por el Mundial 2026

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026. Ambas selecciones son las candidatas a terminar 1° y 2° respectivamente, por eso la importancia de este encuentro. El juego inicia a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Seattle.

Por el lado de los europeos, Bélgica clasificó a la Copa del Mundo luego de terminar 1° e invicto en el Grupo J de las clasificatorias de UEFA. Este será el último Mundial de la generación dorada del país con Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, entre otros.

Por el otro lado, Egipto vuelve a disputar un Mundial luego de que no pudo participar de Qatar 2022. Este será la última Copa del Mundo de Mohamed Salah, el mejor futbolista en la historia del país, y buscarán dar la sorpresa esta tarde frente a Bélgica.

La alineación de Bélgica

  • Thibaut Courtois
  • Timothy Castagne
  • Nathan Ngoy
  • Brandon Mechele
  • Thomas Meunier
  • Amadou Onana
  • Youri Tielemans
  • Kevin de Bruyne
  • Jérémy Doku
  • Leandro Trossard
  • Charles De Ketelaere

La alineación de Egipto

  • Mostafa Shoubir
  • Mohamed Hany
  • Yasser Ibrahim
  • Hamdi Fathi
  • Ahmed Fatouh
  • Emam Ashour
  • Marwan Attia
  • Mohanad Lashin
  • Zico
  • Mohamed Salah
  • Omar Marmoush
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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