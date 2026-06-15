¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio por la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026. Ambas selecciones son las candidatas a terminar 1° y 2° respectivamente, por eso la importancia de este encuentro. El juego inicia a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Seattle.
Por el lado de los europeos, Bélgica clasificó a la Copa del Mundo luego de terminar 1° e invicto en el Grupo J de las clasificatorias de UEFA. Este será el último Mundial de la generación dorada del país con Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, entre otros.
Por el otro lado, Egipto vuelve a disputar un Mundial luego de que no pudo participar de Qatar 2022. Este será la última Copa del Mundo de Mohamed Salah, el mejor futbolista en la historia del país, y buscarán dar la sorpresa esta tarde frente a Bélgica.
La alineación de Bélgica
- Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Nathan Ngoy
- Brandon Mechele
- Thomas Meunier
- Amadou Onana
- Youri Tielemans
- Kevin de Bruyne
- Jérémy Doku
- Leandro Trossard
- Charles De Ketelaere
La alineación de Egipto
- Mostafa Shoubir
- Mohamed Hany
- Yasser Ibrahim
- Hamdi Fathi
- Ahmed Fatouh
- Emam Ashour
- Marwan Attia
- Mohanad Lashin
- Zico
- Mohamed Salah
- Omar Marmoush