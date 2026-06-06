Inglaterra debuta en el Mundial el próximo 17 de junio contra Croacia, mientras que Nueva Zelanda lo hará el 15 frente a Irán.

Este sábado 6 de junio se disputan numerosos amistosos internacionales previo al Mundial 2026 y uno de ellos tiene como protagonistas a Inglaterra y Nueva Zelanda. Estas dos selecciones se enfrentan en el Estadio Raymond James, ubicado en Tampa, Florida.

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Por el lado del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, este será el primero de los dos amistosos que juega Inglaterra antes de su debut en el Mundial del próximo miércoles 17 de junio contra Croacia. Los futbolistas del Arsenal que estuvieron en la final de la Champions League es probable que no sumen minutos.

Por otra parte, la Nueva Zelanda de Tim Payne viene de sufrir una dura derrota por 4-0 frente a Haití en un amistoso. El conjunto oceánico debuta en la Copa del Mundo 2026 el próximo lunes 15 de junio ante Irán.

La alineación de Inglaterra

Jordan Pickford

Jarell Quansah

John Stones

Marc Guéhi

Djed Spence

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Morgan Rogers

Marcus Rashford

Ollie Watkins

Harry Kane

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La probable alineación de Nueva Zelanda