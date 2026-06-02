La Volpe advierte a Javier Aguirre tras la convocatoria de Alexis Vega: “No puedes inventar”

El exdirector técnico de la Selección Mexicana puso la lupa en la presencia del delantero de Toluca en la lista y le hizo una recomendación al Vasco.

Ya están definidos los 26 futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Si bien el grueso de la lista ya estaba definida, lo cierto es que hubo algunos jugadores que tuvieron que esperar hasta último momento para conocer si serían parte de la cita mundialista o no.

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Uno de ellos fue Alexis Vega. El atacante de Toluca sufrió inconvenientes en su rodilla derecha y muchos pusieron en duda su presencia en la lista final por este motivo. No obstante, el propio Vega se encargó de asegurar que estaba disponible a pesar de tener la rodilla “tocada”. Finalmente, Alexis fue convocado, pero Ricardo La Volpe hizo una advertencia al respecto.

La Volpe advierte a Javier Aguirre sobre Alexis Vega

Ricardo La Volpe, en su rol como analista de TUDN, manifestó sobre la presencia de Alexis Vega en la lista: “Yo nunca lo he visto por derecha. Cuando vos estás en una selección y hacés una captación de jugadores, lo tenés que poner después en su posición porque ahí es donde está demostrando y gustando; vos no podés inventar porque luego se le echa la culpa al futbolista de que no rinde“.

Asimismo, el Bigotón analizó el rendimiento de México y de Vega en el amistoso con Australia: “En el tiempo que jugó se dedicó más a marcar, tomó más posesión el equipo australiano, pero Vega nunca agarró la pelota para desequilibrar al lateral“.

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Alexis Vega en el amistoso contra Australia (Getty Images)

Conforme con la lista

A pesar de esta salvedad, La Volpe aprobó la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, aunque expresó: “Quizás falten jugadores por afuera desequilibrantes”. Y hablando de desequilibrio, opinó que Gilberto Mora debe jugar en el último tercio de la cancha, “como Messi en Argentina o James en Colombia”.

En síntesis

26 futbolistas conforman la Selección Mexicana para el Mundial 2026, incluido Alexis Vega.

conforman la Selección Mexicana para el Mundial 2026, incluido Alexis Vega. Rodilla derecha afectada fue el inconveniente físico que sufrió el jugador del Toluca.

fue el inconveniente físico que sufrió el jugador del Toluca. Ricardo La Volpe advirtió en TUDN a Javier Aguirre sobre la posición de Vega.