Descubre en esta nota todos los detalles sobre la siguiente prueba de la Selección Colombiana.

¡Choque conformado! Cada vez con más etiqueta de ‘favorito’, Colombia continúa en la carrera por el título del Mundial 2026 y ahora disputará los octavos de final. Del otro lado del campo estará Suiza, un nuevo contendiente europeo en su camino, que no le hará fácil las cosas en la lucha por la clasificación.

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Cómo llegan a Suiza y Colombia a los octavos del Mundial 2026:

Los ‘Rossocrociati’ lograron la clasificación a esta instancia del certamen tras dejar en el camino a Argelia en dieciseisavos de final, por medio un triunfo por 2-0. Anteriormente, el equipo comandado por Murat Yakin sumó un empate (1-1 con Qatar) y dos triunfos (4-1 ante Bosnia y 2-1 ante Canadá).

La ‘Tricolor’, mientras tanto, obtuvo su pasaje a esta fase de la competencia tras eliminar a Ghana en los dieciseisavos de final, pero con una victoria por 1-0. Previamente, el conjunto de Néstor Lorenzo cosechó dos triunfos (3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante Congo) y un empate (0-0 con Portugal).

Cuándo juegan Suiza vs. Colombia por los octavos del Mundial 2026:

El partido Suiza vs. Colombia se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio del 2026, en el segundo y último turno de juegos de la agenda del día en el torneo. El compromiso de octavos de final está programado para dar comienzo a partir de las 14.00 horas del Centro de México (15.00 hora COL).

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Dónde juegan Suiza vs. Colombia por los octavos del Mundial 2026:

El partido Suiza vs. Colombia se celebrará en el Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, en tierras canadienses. Inaugurado en 1983, posee una capacidad total hasta para 52.497 espectadores. Será el séptimo encuentro de esta edición que tendrá lugar en esta sede. Los europeos vienen de jugar aquí la fase anterior.

El BC Place de Vancouver, sede de Suiza-Colombia [Foto: Getty]

Cuál será el rival del ganador de Suiza vs. Colombia en el Mundial 2026:

El partido Suiza vs. Colombia de octavos de final confirmará un seleccionado clasificado a los cuartos de la Copa del Mundo. Aquel que logre quedarse con esa plaza se medirá ante el vencedor de Argentina vs. Egipto, por un lugar en semifinales. Puede haber un gran duelo de sudamericanos si ambos llegan a esa instancia eliminatoria.

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El historial de Suiza vs. Colombia antes de los octavos del Mundial 2026:

A lo largo de la historia, los ‘Rossocrociati’ y la ‘Tricolor’ se han visto las caras en 4 ocasiones, con saldo positivo para el conjunto cafetero por un partido de ventaja. 2 victorias de Colombia, 1 empate y 1 triunfo de Suiza componen la totalidad de enfrentamientos, con 9 goles para los sudamericanos y 6 goles para los europeos.