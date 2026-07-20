La final del Mundial 2026 terminó con varias polémicas y cruces entre los protagonistas: mientras Leandro Paredes protagonizó incidentes con otros jugadores, otro futbolista argentino tuvo un fuerte enfrentamiento con Rodri tras la derrota ante España.

España volvió a conquistar el mundo después de 16 años y continúa agigantando su historia en el fútbol internacional. La selección española derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y consiguió una nueva estrella, en una definición que tuvo un claro dominador y que terminó con mucha tensión después del pitazo final.

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Desde el comienzo, el conjunto europeo mostró una enorme superioridad. España controló la pelota, manejó los tiempos del partido y tuvo las ocasiones más claras para abrir el marcador. Argentina prácticamente no pudo imponer su juego y pasó buena parte del encuentro intentando resistir los ataques de su rival.

La Albiceleste, consciente de la superioridad española, buscó mantener el empate sin goles y llevar la definición a los penales. El plan parecía posible, especialmente cuando faltaban apenas 15 minutos para el final del partido, pero España finalmente encontró el camino para romper el cero y quedarse con la Copa del Mundo.

El gol de la victoria llegó en el tramo decisivo del encuentro y terminó premiando a la selección que más había hecho para ganar. España fue superior en la posesión, generó las mejores oportunidades y terminó imponiendo su futbol para volver a ser campeona del mundo.

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Nahuel Molina le tiró un puñetazo a Rodri tras la derrota de Argentina

Sin embargo, la final no terminó con el pitazo final. La derrota generó mucho enojo en algunos futbolistas argentinos, especialmente por los festejos de los jugadores españoles delante de ellos. En medio de la tensión, varios protagonistas tuvieron fuertes cruces y se produjeron agresiones entre jugadores de ambos equipos.

Leandro Paredes protagonizó un fuerte encontronazo con Gavi y Eric García, una situación que terminó con el argentino viendo la tarjeta roja. Pero no fue el único episodio polémico de la noche.

Tras la derrota, Nahuel Molina le lanzó un puñetazo a Rodri, capitán y una de las grandes figuras de la selección española. El defensor argentino reaccionó ante el futbolista que acababa de levantar la Copa del Mundo y el incidente terminó sumando una nueva polémica a una final que ya había estado marcada por la tensión.

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Que tío más asqueroso. Está Rodri corriendo a celebrar que es campeón del mundo y le mete un guantazo por la puta cara



Este tío no puede volver a pisar España y espero que el Atletico de Madrid le mande a tomar por culo pic.twitter.com/iSsBqRfgG2 — Juanca (@Nanosecso) July 20, 2026

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