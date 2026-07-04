El capitán de Francia se reencontró con el gol y continúa haciendo historia grande en la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé volvió a recordarle a todos que el campeonato que mejor le sienta jugar en la cancha es la Copa del Mundo. El talentoso atacante galo no deja de marcar en este torneo de elite de selecciones, y escribió una nueva página con su nombre en la historia. El delantero está muy cerca de romper un registro único en el futbol.

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Este sábado, el capitán del cuadro europeo marcó el 1-0 de Francia en los octavos de final del Mundial 2026, dándole la clasificación a su selección ante Paraguay. Promediando la mitad del complemento, Diego Gómez le cometió una infracción a Desiré Doué en el área y el árbitro cobró penal. Kylian Mbappé se hizo cargo y lo cambió por gol.

Con esta anotación, ‘Kiki’ se asentó como el segundo máximo artillero histórico de los Mundiales, ratificando esa posición con su ¡19° tanto! en esta competición de la FIFA. Lo más curioso de todo es que lleva esa cantidad en 19 encuentros jugados, con un promedio de un gol por partido. Además, lo logró en apenas tres Copas del Mundo disputadas.

Mbappé, de penal, el gol de la clasificación francesa [Foto: Getty]

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Gracias a esta conquista ante Paraguay, Kylian Mbappé quedó a un solo gol de distancia de Lionel Messi, que ostenta el récord absoluto con 20 tantos en Mundiales. Es cierto, el argentino todavía tiene un partido pendiente por jugar en octavos de final, pero el francés seguramente tenga más Copas por delante por participar.

Por otra parte, esta misma lucha individual se ha extendido al Mundial 2026: actualmente, Mbappé y Messi son ambos los goleadores de la presente edición, con 7 anotaciones cada uno. Pese a su ya avanzada edad y a haber dejado Europa hace tiempo, el argentino sigue dando pelea y no se baja de las contiendas individuales con sus rivales.

Los 10 máximos goleadores históricos de los Mundiales:

Este es el “Top Ten” de anotadores entre todas las ediciones disputadas de la Copa del Mundo:

Lionel Messi – 20 goles en 30 partidos

Kylian Mbappé – 19 goles en 19 partidos

Miroslav Klose – 16 goles en 24 partidos

Ronaldo Nazario – 15 goles en 19 partidos

Gerd Muller – 14 goles en 13 partidos

Just Fontaine – 13 goles en 6 partidos

Harry Kane – 13 goles en 15 partidos

Pelé – 12 goles en 14 partidos

Cristiano Ronaldo – 11 goles en 26 partidos

Jurgen Klinsmann – 11 goles en 17 partidos