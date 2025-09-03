El inicio de la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y los organizadores empiezan a ultimar detalles para albergar la cita futbolística más importante del calendario. México, Estados Unidos y Canadá se preparan para en menos de un año recibir a 48 selecciones y millones de aficionados.

En las últimas horas, salió a la luz de que la Selección Mexicana podría continuar su preparación para el torneo a través de un amistoso a jugarse contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en el marco de la reapertura del Estadio Azteca en marzo del año próximo.

Sin embargo, existe un punto importante que podría tirar todo el plan a la basura. Si los lusos no aseguran las clasificación directa en su grupo de Eliminatorias, estará forzado a jugar un Repechaje con otras selecciones de UEFA para ver quiénes irán al torneo.

Portugal debe asegurar el pasaje directo en las Eliminatorias para tener libre el calendario de marzo. [Foto: Getty Images]

Portugal integra el Grupo F con Hungría, Irlanda y Armenia. Jugarán todos contra todos a dos partidos de local y visitante y el camino iniciará esta semana. Recién en noviembre los lusos sabrán si irán directo al torneo internacional o deberán jugar una instancia extra.

Esto pone en peligro el amistoso con el Tri ya que el mini torneo clasificatoria se jugaría en marzo precisamente, dejando sin opción a México en esta cuestión. Pese a ello, hay confianza para que el actual campeón de la Liga de las Naciones abroche su boleto de manera directa.

¿Cómo está el historial de la Selección Mexicana ante Portugal?

Cabe repasar que México y Portugal jugaron entre si apenas 5 veces, siendo la primera de ellas en un amistoso de 1969 que terminó 0-0. El primer partido oficial fue por el Mundial 2006, donde los lusos vencieron por 2-1 en la Fase de Grupos. En 2014 hubo otro amistoso que terminó 1-0 en favor de los europeos. Por últimos, se cruzaron dos veces en la Copa Confederaciones 2017: 2-2 en Fase de Grupos y 2-1 para los ibéricos en la prórroga por el partido del Tercer Puesto.