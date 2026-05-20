El brote de ébola en República Democrática del Congo podría generar fuertes restricciones sanitarias de cara al Mundial 2026 y existe preocupación entre los aficionados congoleños por posibles limitaciones para viajar al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 y la expectativa alrededor del torneo es enorme. La próxima Copa del Mundo tendrá un formato completamente diferente al de las ediciones anteriores, ya que contará con 48 selecciones participantes en lugar de 32, incluirá una nueva ronda de 16avos de final y además se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

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Sin embargo, a menos de un mes para el inicio del certamen, en las últimas horas se encendieron las alarmas por la situación sanitaria que atraviesa República Democrática del Congo, una de las selecciones clasificadas al Mundial. El país africano enfrenta un fuerte brote de ébola que ya dejó cientos de casos sospechosos y más de un centenar de fallecidos.

La preocupación no pasa solamente por la cantidad de contagios, sino también por la velocidad con la que se expandió esta nueva cepa del virus. Desde la Organización Mundial de la Salud advirtieron sobre la gravedad de la situación y distintos países ya comenzaron a tomar medidas preventivas para evitar riesgos sanitarios.

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Uno de ellos fue Estados Unidos, una de las sedes del Mundial. Las autoridades sanitarias estadounidenses decidieron restringir temporalmente el ingreso de personas que hayan estado recientemente en zonas afectadas por el brote, incluyendo territorios de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Más allá de esto, el país podrá participar sin problemas en el torneo. Todos los futbolistas convocados juegan en ligas del exterior y no residen actualmente en las zonas afectadas. De todas formas, todavía existe incertidumbre sobre qué ocurrirá con parte de la delegación y especialmente con los aficionados que tenían pensado viajar al torneo.

¿Qué es el Ebola, la enfermedad que preocupa a Estados Unidos pensando en el Mundial?

El ébola es una enfermedad viral grave que puede afectar tanto a humanos como a algunos primates. Sus síntomas más frecuentes incluyen fiebre alta, vómitos, diarrea, sangrados y un fuerte deterioro físico que, en muchos casos, puede terminar siendo mortal.

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La enfermedad fue detectada por primera vez en 1976 cerca del río Ébola, en la actual República Democrática del Congo. Desde entonces se registraron distintos brotes en África, aunque el más grave ocurrió en 2014, cuando miles de personas murieron en países como Liberia, Sierra Leona y Guinea.

A diferencia de otras enfermedades respiratorias, el virus no se transmite fácilmente por el aire. El contagio ocurre principalmente a través del contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada, motivo por el cual las autoridades sanitarias suelen tomar medidas estrictas para intentar controlar los brotes.

El grupo de Congo en el Mundial 2026

República Democrática del Congo integrará el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. El país africano no es candidato pero intentará dar el batacazo en el torneo.

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