El título de Arsenal en Inglaterra acerca a Pumas UNAM a ser campeón de la Liga MX

El campeonato conseguido por Arsenal en la Premier League volvió a despertar una curiosa coincidencia que ahora ilusiona a los aficionados de Pumas UNAM de cara a la final del Clausura 2026.

Tras el empate 1-1 de Manchester City ante AFC Bournemouth este martes en condición de visitante, Arsenal se consagró campeón de la Premier League 2025-26 a falta de una jornada para el cierre del campeonato.

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Los Gunners lograron terminar con una sequía histórica y volvieron a levantar el título inglés después de 22 años. La última vez había sido en la temporada 2003-04 con aquel inolvidable equipo de los “Invencibles”, por lo que la celebración generó una enorme emoción entre los aficionados londinenses.

La campaña del Arsenal fue una de las mejores de los últimos años, aunque en el cierre del torneo sufrieron algunos tropiezos que terminaron estirando la definición hasta las jornadas finales. Aun así, el equipo logró sostener la ventaja y quedarse finalmente con el campeonato.

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Pero la temporada todavía no termina para el conjunto inglés. Ahora el gran objetivo será conquistar la UEFA Champions League, donde enfrentará al vigente campeón, Paris Saint-Germain, el próximo 30 de mayo en Budapest.

La consagración del Arsenal rápidamente llamó la atención en México por una curiosa coincidencia que comenzó a ilusionar a los aficionados de Pumas UNAM. La última vez que los Gunners habían sido campeones de Inglaterra fue en 2004, mismo año en el que el conjunto universitario conquistó la Liga MX.

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Pumas también busca cortar una larga sequía

Ahora, en 2026, Arsenal volvió a levantar la Premier League y casualmente Pumas vuelve a disputar una final del futbol mexicano. El dato no tardó en viralizarse entre los aficionados auriazules, que sueñan con repetir la historia y volver a celebrar un campeonato.

El conjunto universitario lleva 15 años sin conquistar la Liga MX y buscará cortar esa larga sequía cuando dispute la gran final del Clausura 2026. La ilusión en CU crece cada vez más y muchos aficionados ya se aferran a esta coincidencia como una señal rumbo a la definición del campeonato.

En sintesis

Arsenal se consagró campeón de la Premier League 2025-26 tras empatar Manchester City.

se consagró campeón de la Premier League 2025-26 tras empatar Manchester City. El equipo londinense rompió una sequía de 22 años sin ganar el título de liga.

sin ganar el título de liga. Los Gunners disputarán la final de la UEFA Champions League ante Paris Saint-Germain.