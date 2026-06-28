¿Por qué Canadá juega ante Sudáfrica en Estados Unidos si es anfitrión del Mundial 2026?

Uno de los anfitriones del certamen internacional, no jugará de local ante los africanos por un motivo en particular.

Este domingo comenzan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un partido que promete grandes emociones. Sudáfrica se enfrentará a uno de los países anfitriones del torneo, Canadá, en busca de un lugar entre los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, hay un detalle que llamó la atención de muchos aficionados. Después de disputar toda la fase de grupos en su país, la selección canadiense dejará de jugar como local y afrontará este compromiso en Estados Unidos, más precisamente en el Estadio de Los Ángeles.

Canadá no hará de local ante Sudáfrica (Getty Images)

La situación llamó la atención ya que los otros dos organizadores del Mundial, Estados Unidos y México, sí continuarán jugando en sus respectivos países durante la fase de eliminación directa. La explicación está directamente relacionada con la posición en la que cada selección terminó la fase de grupos.

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¿Por qué Canadá no juega como local ante Sudáfrica?

Canadá hizo historia al clasificarse por primera vez a una ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo. Sin embargo, terminó segundo en su grupo después de caer por 2-1 frente a Suiza en la última jornada, un resultado que modificó por completo su camino en el torneo.

Al finalizar como escolta, el cuadro del Mundial determinó que los canadienses debían disputar su partido de dieciseisavos de final en Los Ángeles, Estados Unidos, donde enfrentarán a Sudáfrica. Si Canadá hubiera empatado o derrotado a Suiza, habría terminado como líder de su zona y se habría mantenido jugando en territorio canadiense.

De esta manera, Canadá se convirtió en el primer país anfitrión de una Copa del Mundo que debe abandonar su propio territorio para disputar un partido de eliminación directa. Ni Estados Unidos ni México atravesarán esa situación, ya que ambos finalizaron primeros en sus respectivos grupos y conservaron la localía para los cruces. Se trata de un hecho inédito incluso entre los Mundiales organizados por más de un país.

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