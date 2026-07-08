¿César Arturo Ramos fue mandado a la "congeladora" en el Mundial?

México no sólo estaba representado en el Mundial 2026 con la Selección Nacional, sino que además contaba con un par de árbitros que estarían designados para esta justa deportiva: César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, ambos estarían siendo las máximas autoridades en los encuentros de esta competencia.

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Sin embargo, en el duelo de este martes entre Argentina y Egipto, pudimos ver de nueva cuenta a la árbitra mexicana, pero uno de los que ha desaparecido de las designaciones ha sido precisamente César Ramos, por lo que ya hay un par de teorías entre los seguidores del futbol sobre su posible ausencia en estos encuentros.

¿César Ramos está vetado en el Mundial?

La primera de ellas y quizá a la que aún apelan, es que sea considerado para las Semifinales o la Gran Final de la Copa del Mundo, ya que se revelaron a los silbantes para los partidos de los Cuartos de Final y tampoco estuvo considerado, por lo que muchos en redes sociales opinan que tal vez ésta sea la razón de que no aparezca por ahora.

Sin embargo, la segunda opción es que después de aquel partido entre Brasil y Escocia, donde le anuló un gol a Vinicius Jr. por una acción inexplicable lo hayan mandado a la “congeladora”, como comúnmente se le dice. Y es que el VAR mandó a llamar al silbante que en este caso era el mexicano para que analizara la jugada del gol.

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Supuestamente en el video hay una infracción del futbolista brasileño sobre Jack Hendry, pero tras el análisis parecía que el delantero de Brasil había ganado la posición de manera limpia con velocidad y aún así le anularon el tanto. Causó tanta polémica que sí habría tenido una infracción por parte de la FIFA y lo habrían dejado fuera.

En síntesis