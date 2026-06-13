¿Por qué Haití vs. Escocia no va por TV abierta en México?

Entérate del motivo por el cual se podrá acceder al encuentro a través de la opción de pago.

Este sábado 13 de junio, Haití y Escocia le dan apertura a su respectiva participación en el Mundial 2026. Los americanos y los europeos se enfrentan en un compromiso de vital importancia para el Grupo C que no contará con la transmisión de TV abierta y sí con opciones alternativas.

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Tras el inicio de la zona que vivieron Brasil y Marruecos, haitianos y escoces se enfrentan con el objetivo claro de conseguir una victoria que les permita ilusionarse con avanzar a la próxima instancia, sabiendo que lo esperan los grandes candidatos del grupo. En ese sentido, nadie se quiere perder el encuentro que solamente podrá ser seguido vía streaming.

El motivo por el que Haití vs. Escocia no va por TV abierta

Con respecto al tercer juego de este sábado, el choque entre canadienses y bosnio no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Haití vs. Escocia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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¿Cómo ver el partido en México?

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigosports

: Tigosports Argentina : Dsports, TyC Sports, Flow

: Dsports, TyC Sports, Flow Sudamérica : DSports

: DSports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis