¿Por qué Irak vs. Noruega no va por TV abierta en México?

El encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo I no se puede ver por televisión abierta. Sin embargo, existe una opción paga para sintonizarlo.

Irak y Noruega se enfrentan este martes 16 de junio desde las 16:00 hs (CDMX), en el Estadio Boston, por la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026. Los europeos son los favoritos para llevarse este encuentro en la zona que comparten con Francia y Senegal.

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Además, será el debut mundialista para figuras de la talla de Erling Haaland, Martin Ødegaard o Alexander Sørloth; todos ellos de Noruega. Sin embargo, por desgracia para los aficionados, el partido no será transmitido por TV abierta en México.

Erling Haaland disputa su primera Copa del Mundo con Noruega (Getty Images)

Televisa y TV Azteca cuenta con un puñado de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, el duelo entre Irak y Noruega únicamente podrá verse a través de dicha plataforma en territorio mexicano.

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Dónde ver Irak vs. Noruega por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Argentina: DSports, Flow, TyC Sports y Paramount+

DSports, Flow, TyC Sports y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN, FuboTV y TVE La 1

DAZN, FuboTV y TVE La 1 Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis