¿Por qué Irak vs. Noruega no va por TV abierta en México?

Irak y Noruega se enfrentan este martes 16 de junio desde las 16:00 hs (CDMX), en el Estadio Boston, por la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026. Los europeos son los favoritos para llevarse este encuentro en la zona que comparten con Francia y Senegal.
Además, será el debut mundialista para figuras de la talla de Erling Haaland, Martin Ødegaard o Alexander Sørloth; todos ellos de Noruega. Sin embargo, por desgracia para los aficionados, el partido no será transmitido por TV abierta en México.
Erling Haaland disputa su primera Copa del Mundo con Noruega (Getty Images)
Televisa y TV Azteca cuenta con un puñado de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, el duelo entre Irak y Noruega únicamente podrá verse a través de dicha plataforma en territorio mexicano.
Dónde ver Irak vs. Noruega por país
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y Fox Sports
- Argentina: DSports, Flow, TyC Sports y Paramount+
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- España: DAZN, FuboTV y TVE La 1
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.
En síntesis
- Erling Haaland debutará con Noruega ante Irak en el Mundial 2026.
- Irak y Noruega se enfrentan este martes 16 de junio en Boston.
- ViX Premium transmitirá el encuentro en exclusiva para el territorio mexicano.