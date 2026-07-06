¿Por qué juega Falorin Balogun en Estados Unidos vs. Bélgica si fue expulsado ante Bosnia por el Mundial 2026?

La figura del equipo de Mauricio Pochettino finalmente estará disponible para el partido de hoy ante los europeos.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este martes desde las 18:00 horas de la Ciudad de México en el Seattle Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador de este duelo avanzará a los cuartos de final, donde tendrá como rival a España, que espera en la próxima instancia de la competición.

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Una de las grandes noticias en la previa del partido fue la presencia de Folarin Balogun en la convocatoria estadounidense. El delantero, que era una de las figuras del equipo y máximo goleador de Estados Unidos en el torneo hasta ese momento con tres tantos, finalmente quedó habilitado para disputar el encuentro frente a Bélgica.

Balogun había sido expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina por una tarjeta roja directa recibida en el minuto 64. La acción se produjo tras una entrada sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic, en una jugada que generó mucha discusión porque desde el cuerpo técnico estadounidense consideraron que la sanción había sido demasiado severa.

En principio, la expulsión significaba una suspensión automática de un partido, por lo que el atacante se habría perdido el duelo ante Bélgica. Sin embargo, la situación cambió después de una revisión disciplinaria de FIFA, que decidió dejar la sanción en suspenso y habilitar al futbolista para continuar disputando el Mundial 2026.

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Donald Trump y sus fuertes declaraciones por la roja a Balogun

La decisión estuvo marcada por la intervención pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que se comunicó con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión de la jugada. Según explicó, consideraba que la expulsión había sido injusta y que Estados Unidos necesitaba contar con todos sus futbolistas disponibles.

“Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso si miras su pasado. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. Por eso pedí la revisión de FIFA”, expresó Trump al referirse al episodio, en la previa del importante encuentro.

“Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso si miras su pasado. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. POR ESO PEDÍ LA REVISIÓN DE FIFA”.



Las palabras de Donald Trump. 😳🇺🇸 pic.twitter.com/ulhyMpsJfK — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

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Además, agregó: “No sabía ni qué era una tarjeta roja. Cuando me enteré dije: debe ser una broma. Y pedí una revisión. Nosotros necesitamos a todos nuestros jugadores”.

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