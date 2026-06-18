¿Por qué la abreviación de Bosnia es BIH en el Mundial 2026?

Bosnia y Herzegovina continúa la acción en el Mundial 2026 este jueves 18 de junio ante Suiza. Tras su debut con empate 1-1 ante Canadá, una de las cosas que llamó rápidamente la antención fueron las siglas que eligió la FIFA para abreviar el nombre de este país: BIH.

Publicidad

La razón por la que la nación europa se abrevia como ‘BIH‘ en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA tiene que ver con que, la palabra «i» significa «y» en los idiomas locales: bosnio, croata y serbio. Por lo tanto, la abreviatura BIH son simplemente las tres palabras en su idioma: Bosnia y Herzegovina, o Bosnia i Herzegovina.

Algo parecido sucede con otras selecciones de este Mundial como Costa de Marfil, país africano que está registrado en las Naciones Unidas como Côte d’Ivoire y sus siglas en la Copa del Mundo son CIV, o Cabo Verde, que es inglés es Cape Verde y lleva como sigla CPV.

Publicidad

El fixture de Bosnia y Herzegovina en el Grupo B del Mundial 2026

Canadá 1-1 Bosnia y Herzeogovina | 12 de junio

| 12 de junio Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | 18 de junio

| 18 de junio Bosnia y Herzegovina vs. Qatar | 24 de junio

En síntesis