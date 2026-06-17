¿Por qué la abreviación de Congo es COD en el Mundial 2026?

Descubre el porqué de la letra "d" en las siglas de Congo en el marcador oficial de la Copa del Mundo.

Congo regresó a la Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire. El seleccionado africano quedó emparejado en el Grupo K y hace su estreno contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahora bien, algo que llama la atención son las siglas que eligió la FIFA para abreviar a este país: COD.

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La razón por la que Congo se abrevia como ‘COD’ en el Mundial 2026 tiene que ver con que el nombre completo de este país es República Democrática del Congo, de ahí la letra “d” en las gráficas oficiales de la competencia. Además, la inclusión de la “d” también sirve para diferenciarlo de la República del Congo, otro país de África.

Las banderas de la República Democrática del Congo y la República del Congo (Imagen propia)

Es importante entender que son dos países distintos dentro del continente de África, tanto así que la abreviación de la República del Congo es CGO. Sin embargo, este último no clasificó al Mundial 2026.

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La República Democrática del Congo, en cambio, sí consiguió su boleto y cuenta con destacados jugadores en su convocatoria como Cédric Bakambu, Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba o Arthur Masuaku; todos ellos con recorrido europeo.

El fixture de RD Congo en el Grupo K del Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo | 17 de junio

| 17 de junio Colombia vs. RD Congo | 23 de junio

| 23 de junio RD Congo vs. Uzbekistán | 27 de junio

En síntesis

COD es la abreviatura de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

es la abreviatura de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Alemania 1974 fue el último Mundial de la RD Congo, compitiendo como Zaire.

fue el último Mundial de la RD Congo, compitiendo como Zaire. Grupo K reúne a la RD Congo con Portugal, Colombia y Uzbekistán.