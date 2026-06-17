RD Congo comparte el Grupo K de la Copa del Mundo 2026 con Colombia, Uzbekistán y la Portugal del mismísimo Cristiano Ronaldo.

La República Democrática de Congo selló su pase al Mundial 2026 a través de las Eliminatorias de la CAF y terminó de asegurar el boleto en un repechaje intercontinental. El camino la llevó primero por fase de grupos, luego por una etapa final dentro de la misma competición africana y, ya en 2026, por el último paso en Guadalajara, México, que terminó de darle la clasificación definitiva.

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La campaña de RD Congo para clasificar al Mundial 2026:

En las Eliminatorias de la CAF, República Democrática de Congo firmó una campaña de 10 partidos, con 15 goles a favor, 6 en contra y 6 porterías en cero, una base que explica por qué logró sostenerse en la pelea hasta el final. Después de superar el tramo del Grupo B, avanzó a una fase final dentro de la misma competencia y más tarde completó la obra en el repechaje intercontinental.

Más allá de su posición final en su zona, quedó claro que el equipo encontró respuestas en distintos escenarios: ganó fuera de casa, resistió cruces cerrados y terminó resolviendo su vuelta a la competición con autoridad. La recompensa fue histórica: regresar a la Copa del Mundo 52 años después de ser Zaire en 1974.

RD Congo selló su boleto en Guadalajara, México, venciendo a Jamaica (Getty Images)

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Los resultados que construyeron el boleto al Mundial 2026

Sudán del Sur 1-4 RD Congo

RD Congo 2-3 Senegal

Togo 0-1 RD Congo

RD Congo 1-0 Sudán

Camerún 0-1 RD Congo

Nigeria 4-5 RD Congo

RD Congo 1-0 Jamaica

El cruce ante Nigeria quedó como uno de los momentos más bravos del recorrido. La República Democrática del Congo avanzó allí tras un 1-1 y una tanda de penales que ganó por 4-3, antes de rematar la clasificación en el Estadio Akron de Guadalajara, con el 1-0 sobre Jamaica que selló su boleto.

RD Congo debuta en el Mundial 2026 dentro del Grupo K:

República Democrática del Congo integra el Grupo K junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Colombia y Uzbekistán. Un sector exigente que pondrá a prueba de inmediato a una de las selecciones africanas más interesantes. Su estreno será HOY miércoles 17 de junio ante el elenco luso en el NRG Stadium de Houston, donde intentará dar un batacazo como el de Cabo Verde ante España.

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¿Qué ocupación en el ranking FIFA ocupa la República Democrática del Congo?

RD Congo actualmente ocupa la posición 45 del ranking FIFA de futbol masculino, con un total de 1474.43 puntos. En esta Copa del Mundo 2026, de acuerdo a sus resultados, podría aspirar a alcanzar a sus inmediatos líderes, como lo son en este momento Camerún, República Checa y Paraguay.

En síntesis

Grupo K: RD Congo debuta contra Portugal el 17 de junio en Houston.

RD Congo debuta contra Portugal el 17 de junio en Houston. Puesto 45: RD Congo ocupa esta posición en el ranking FIFA con 1474.43 puntos.

RD Congo ocupa esta posición en el ranking FIFA con 1474.43 puntos. 52 años: RD Congo vuelve al Mundial tras vencer 1-0 a Jamaica en México.