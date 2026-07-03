¿Por qué la abreviatura de Cabo Verde, rival de Argentina, es ‘CPV’ en el Mundial 2026?

La razón de la 'p' en las siglas de Cabo Verde en las gráficas oficiales de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina enfrentará a una selección que, hasta esta Copa del Mundo 2026, era desconocida para muchos. Estamos hablando de Cabo Verde, combinado africano que clasificó a 16avos de final como segundo de grupo e invicto en su primera cita mundialista.

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Los dirigidos por Pedro Leitão Brito dieron la sorpresa en su debut al rescatar un punto contra España y luego consiguieron dos empates más ante Uruguay y Arabia Saudita para meterse en la fase de eliminación directa. Ahora bien, algo que llama la atención de Cabo Verde es que su abreviatura oficial es ‘CPV’. Aquí en Bolavip te lo explicamos.

Cabo Verde clasificó invicto a 16avos de final en su primera Copa del Mundo (Getty Images)

¿Por qué Cabo Verde es ‘CPV’ en el Mundial 2026?

Cabo Verde se abrevia como ‘CPV‘ en el Mundial 2026 de la FIFA debido a que, en inglés, el nombre de este país africano es Cape Verde. De ahí viene la “p” en las siglas para referirse a los Tiburones Azules en todas las gráficas oficiales de la competencia.

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Resultados de Cabo Verde en el Mudial 2026

España 0-0 Cabo Verde | Grupo H

| Grupo H Uruguay 2-2 Cabo Verde | Grupo H

| Grupo H Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita | Grupo H

En síntesis