¿Por qué no juega Abde Ezzalzouli en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

La figura del equipo marroquí, no estará disponible para el duelo ante los franceses por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia y Marruecos protagonizarán el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que definirá al primer semifinalista de la competencia. Ambos seleccionados llegan con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y quedar a dos partidos de levantar la Copa del Mundo.

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El encuentro se disputará desde las 14:00 (CDMX) en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), Estados Unidos, escenario que recibirá un enfrentamiento entre dos equipos con grandes aspiraciones. El ganador de esta llave se meterá entre los cuatro mejores del certamen.

Francia aparece como uno de los principales candidatos al título y buscará imponer su jerarquía para volver a disputar una semifinal mundialista. Marruecos, por su parte, intentará dar el golpe y hacer nuevamente historia en el torneo internacional.

Para este compromiso, el seleccionado marroquí no podrá contar con una de sus grandes figuras: Abde Ezzalzouli. El extremo del Real Betis, con pasado en Barcelona, era considerado una pieza importante dentro del equipo y una de las cartas ofensivas del conjunto africano para esta Copa del Mundo.

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¿Por qué no juega Abde Ezzalzouli ante Francia?

Abde Ezzalzouli quedó fuera del Mundial 2026 debido a una lesión sufrida durante un amistoso de preparación previo al torneo frente a Noruega. El futbolista sufrió un esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha tras un choque accidental con su compañero Chadi Riad en el primer tiempo del encuentro.

Por esta lesión, el cuerpo técnico decidió desafectarlo de la lista de convocados y el atacante de 24 años no podrá acompañar a Marruecos en su camino por la Copa del Mundo. Su ausencia representa una baja importante para el equipo africano, que pierde a uno de sus jugadores con mayor desequilibrio en ataque.

En sintesis

Francia y Marruecos jugarán hoy el primer partido de cuartos del Mundial 2026.

jugarán hoy el primer partido de cuartos del Mundial 2026. El extremo Abde Ezzalzouli quedó fuera del torneo debido a una lesión de rodilla.

quedó fuera del torneo debido a una lesión de rodilla. El encuentro comenzará a las 14:00 (CDMX) en el Gillette Stadium de Boston.