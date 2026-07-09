¿Por qué no juega Hugo Llorris en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El histórico arquero francés se retiró de la selección y es ese el motivo por el cuál no estará en el partido de hoy ante Marruecos.

Francia y Marruecos se enfrentan desde las 14:00 (hora de la Ciudad de México) por los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado francés intentará dar un nuevo paso rumbo al título, mientras que el conjunto africano buscará volver a sorprender y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

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El encuentro se disputa en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), Estados Unidos, escenario que recibirá uno de los cruces más esperados de los cuartos de final. El ganador avanzará a las semifinales y continuará en la pelea por la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Didier Deschamps llegan a este compromiso tras eliminar por 1-0 a Paraguay en los octavos de final. Marruecos, en tanto, viene de una contundente victoria por 3-0 frente a Canadá, resultado que le permitió volver a instalarse entre los ocho mejores seleccionados del campeonato.

Entre las ausencias de Francia aparece un nombre histórico: Hugo Lloris. El experimentado arquero ya no forma parte del seleccionado francés, luego de haber anunciado su retiro de la selección nacional tras el Mundial de Qatar 2022, poniendo fin a una etapa en la que fue capitán y referente durante más de una década.

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¿Quién reemplaza a Hugo Lloris en el arco de Francia?

El arquero titular de Francia es Mike Maignan, futbolista del AC Milan de Italia. El guardameta de 31 años se ganó la confianza de Didier Deschamps gracias a sus destacadas actuaciones tanto en su club como en la selección, convirtiéndose en el sucesor de Hugo Lloris bajo los tres palos del conjunto francés.

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