Harry Kane convirtió 61 goles en la temporada, una cifra que no se llegaba desde Cristiano Ronaldo en la campaña 2014-2015.

Harry Kane fue una de las principales figuras de la temporada europea y es el mejor futbolista inglés de cara al Mundial 2026. El delantero convirtió 61 goles con el Bayern Múnich, una cifra que muy pocos jugadores en la historia lo lograron.

Publicidad

El inglés le concedió una entrevista al reconocido diario L’Équipe en la previa al Mundial y allí le consultaron si se veía como candidato a ganar el próximo Balón de Oro sin tener en cuenta la Copa del Mundo, a lo que Harry Kane respondió que sí.

Harry Kane sobre el Balón de Oro

“Creo que sí. Si nos fijamos en quiénes son los favoritos actuales para el Balón de Oro, están Michael (Olise), los jugadores que llegaron a la final de la Champions League y yo. Pero, al mismo tiempo, no soy de los que pretenden merecer un Balón de Oro. Intento que mi rendimiento en el campo hable por sí solo”, dijo en un inicio del futbolista del Bayern Múnich.

Y, en el caso de que Inglaterra gane el Mundial, Harry Kane lo tiene claro: “Sin duda estaría entre los favoritos. Teniendo en cuenta los trofeos que he ganado esta temporada y la cantidad de goles que he marcado, estaría entre los candidatos. Sobre todo porque, si Inglaterra gana el Mundial, uno podría imaginarse que el trofeo vaya a parar a un jugador inglés”.

Publicidad

Harry Kane va en busca del Mundial con Inglaterra (Getty Images)

Por otra parte, al delantero le preguntaron si se había imaginado que convertiría 61 goles en una temporada: “No lo sé, porque es una cifra realmente increíble. Mi récord anterior en una sola temporada con un club era de 44 goles y cuando superas la marca de los 60 goles, te encuentras en una liga que solo han alcanzado recientemente Messi y Cristiano Ronaldo. En aquel momento, sus estadísticas me parecían realmente inalcanzables“.

“Si he superado los 60 goles esta temporada, es simplemente porque, a diferencia de años anteriores, no he experimentado ningún momento bajón”, agregó Harry Kane. Por último, el delantero tiene claro cuál es el objetivo de Inglaterra en el Mundial.

Publicidad

El objetivo de Inglaterra en el Mundial

“La ambición es ganarla, obviamente. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Sabemos que será difícil, pero en los últimos años hemos estado cerca de ganar un gran torneo: hemos llegado a dos finales de la Eurocopa (en 2021 y 2024) , a una semifinal del Mundial (en 2018) y a unos cuartos de final (en 2022)”, concluyó el futbolista de Bayern Múnich.

En síntesis