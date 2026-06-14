Por qué no juega Amad Diallo con Costa de Marfil

En unos minutos se jugará el partido de Costa de Marfil vs Ecuador en el Mundial 2026, con este debut cada uno de los técnicos ya eligió a sus 11 y la FIFA ya reveló quiénes son los jugadores que hoy salen a la cancha como titulares y en el caso de los marfileños una de las ausencias que la afición se cuestiona es la de Amad Diallo.

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El jugador del Manchester United no será parte del cuadro titular, después de haber sido el jugador que en el último partido amistoso antes del Mundial ante Francia fue el que marcó el gol que les dio la victoria. Es por ello que la decisión de dejarlo en el banco para el arranque por parte de Emerse Faé suena un poco inesperado.

¿Por qué Diallo es banca?

Sin embargo, cabe mencionar que es uno de los jugadores que le funciona muy bien como recambio, precisamente en ese último duelo, ingresó en el segundo tiempo para refrescar al conjunto y concretó la anotación. Mismo caso ante Escocia y Corea del Sur que fueron los otros equipos con los que jugaron sus últimos amistosos.

En los partidos ante Corea y Escocia decidió meterlo hasta el 62′ y 63′ respectivamente, pero ante Francia jugó desde el segundo tiempo. Pese a que es uno de los jugadores más destacados de la plantilla marfileña, el estratega decidió no considerarlo para este encuentro de inicio, puesto que le ha funcionado su técnica.

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En síntesis