¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

El delantero francés no será parte del duelo de los Bleus ante los Leones de Mesopotamia por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Philadelphia. Mientras los europeos van por su segundo triunfo, los asiáticos van por el gran golpe.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Didier Deschamps no contará con un jugador que ha sido una figura indiscutida para el equipo. El atacante Antoine Griezmann no será parte del compromiso y no estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador no está convocado en el torneo y, de hecho, se retiró de la selección en 2024.

¿Quién será el reemplazo de Antoine Griezmann en Francia vs. Irak?

Con esta noticia, el delantero Ousmane Dembélé se suma a la alineación titular y estará suelto por el frente de ataque mientras Bradley Barcola y Michael Olise ocupan las bandas. Todos estarán por detrás de Kylian Mbappé, que estará en la referencia de ataque.

¿Cuál será la alineación de Francia vs. Irak sin Antoine Griezmann?

Sin Antoine Griezmann, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto asiático: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Kone, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; y Mbappe.