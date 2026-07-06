¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026?

El flamente refuerzo de Real Madrid no aparece entre los titulares del combinado luso para el decisivo encuentro en Dallas.

Roberto Martínez confirmó el equipo titular de Portugal para enfrentar a España, en Dallas, por los octavos de final del Mundial 2026. El combinado luso está plagado de estrellas, pero a muchos le llamó la atención que una de ellas no aparece en la alineación.

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Estamos hablando de Bernardo Silva, descatado mediocampista de 31 años que recientemente fichó por nada más y nada menos que Real Madrid tras un fructífero paso por Manchester City.

¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. España?

La ausencia de Bernardo Silva en la alineación de Portugal tiene que ver con una decisión futbolística de Roberto Martínez. El mediocampista de Real Madrid está en óptimas condiciones para jugar y viene de sumar minutos contra Croacia en 16avos, pero está por detrás de otros futbolistas en la consideración del director técnico.

Cristiano Ronaldo abraza a Bernardo Silva tras el triunfo sobre Croacia (Getty Images)

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No obstante, no sería de extrañar que ingrese en el complemento para darle frescura a la mitad de la cancha del seleccionado portugués en un duelo que promete ofrecer grandes emociones.

Sin Bernardo Silva: la alineación de Portugal para enfrentar a España