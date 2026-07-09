Deschamps confirmó los 11 futbolistas que saldrán al campo de juego para jugar ante Marruecos y Barcola no forma parte del equipo.

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves desde las 14:00 horas de la Ciudad de México por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. El conjunto europeo buscará seguir avanzando en la competencia, mientras que los africanos intentarán hacer historia en una nueva instancia decisiva del torneo.

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La selección francesa llega como una de las grandes favoritas al título mundial. Con un plantel repleto de figuras y experiencia en este tipo de partidos, los dirigidos por Didier Deschamps parten como candidatos, aunque Marruecos buscará repetir sus grandes actuaciones y dar el batacazo frente a uno de los equipos más fuertes del certamen.

Para este encuentro, Francia tendrá una baja importante respecto al partido anterior frente a Paraguay, ya que Bradley Barcola no aparece en el equipo titular. El delantero del PSG, que había comenzado desde el arranque en el duelo pasado, en esta oportunidad deberá esperar su turno desde el banco de suplentes.

La ausencia de Barcola en el once inicial no responde a una lesión ni a un problema físico, sino que es una decisión técnica de Didier Deschamps. El entrenador francés optó por realizar una modificación en el ataque para el duelo ante Marruecos y dejó al extremo como una alternativa para ingresar durante el partido.

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Los titulares de Francia ante Marruecos por el Mundial 2026

Mike Maignan

Lucas Digne

Dayot Upamecano

Jules Koundé

William Saliba

Manu Koné

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé

Michael Olise

Désiré Doué

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