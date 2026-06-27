El talentoso lateral de la 'Tricolor' no salta al terreno de juego y la afición quedó atónita con su salida.

Colombia y Portugal protagonizarán una exhibición muy prometedora este sábado por la tarde, cuando se vean las caras por la jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026. Uno ya clasificado y otro en busca de la clasificación, chocan en un encuentro para alquilar balcones y donde la punta de la zona también estará en discusión.

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En la antesala del partido de hoy que para la ‘Tricolor’ resulta clave para terminar primera, Néstor Lorenzo confirmó el equipo que comenzará el compromiso en la cancha. El once tiene una novedad clave: la ausencia de Daniel Muñoz. El lateral derecho, indiscutido en el equipo ideal de Colombia, no figura entre los elegidos del entrenador.

La falta de Daniel Muñoz en la formación del conjunto sudamericano generó inmediata sorpresa entre los fanáticos, por ser un habitual titular en la Selección de Colombia. En este caso, su salida tiene ver con un planteamiento más “defensivo” del entrenador, considerando que el rival es Portugal y no Uzbekistán o RED Congo.

Daniel Muñoz irá al banquillo ante Portugal [Foto: Getty]

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Contemplando que enfrentará a estrellas de primer nivel, el estratega de Colombia se inclinó por una postura más conservadora. Daniel Muñoz es un lateral que sube mucho al ataque, y lo cambió por otro que se queda más abajo y con más marca: Santiago Arias. El defensor de Independiente será el marcador derecho esta noche.

Daniel Muñoz es una de las figuras de la Selección de Colombia y ha sido determinante con 2 goles en 2 partidos en el Grupo K de este Mundial 2026. Marcó un tanto en la primera fecha, un tanto en la segunda, y en esta tercera jornada irá al banco de suplentes. Seguramente, si el equipo lo necesita, ingresará en el complemento del juego.

Con Daniel Muñoz iniciando entre los relevos, esta es la alineación confirmada de Colombia para medirse ante Portugal en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.