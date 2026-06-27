La 'Sele' va por la cima de su zona ante Portugal y aquí te contamos qué escenario se lo cumpliría.

¡Qué partidazo se viene! La Selección de Colombia saldrá al campo de juego a defender lo que es suyo: la ‘Tricolor’ buscará esta tarde terminar como líder del Grupo K. Con la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya abrochada, lo que se pondrá en juego ante Portugal este sábado será precisamente la cima de la zona.

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Congo y Uzbekistán ya han quedado más atrás en puntos y sin posibilidades matemáticas de aspirar a ganar el Grupo K. Por ello, el Portugal vs. Colombia define al puntero definitivo, que puede tener un cruce más ‘accesible’ en la siguiente fase del torneo. Los lusos, además, no tiene todavía 100% asegurada su clasificación a 16avos de final.

Para poder finalizar en lo más alto de la tabla de posiciones, el equipo de Néstor Lorenzo necesita no perder: con un empate o una victoria, la ‘Sele’ ganará su zona. Por el caso contrario, si Colombia cae ante la Portugal de Roberto Martínez, allí el equipo de CR7 acabaría primero en el Grupo K del Mundial 2026, dejando segundos a los sudamericanos.

Una marea amarilla apoyará a Colombia [Foto: Getty]

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Otra cuestión clave en lo que refiere a líder y escolta de esta zona tiene que ver con los potenciales rivales de cada uno. Para Colombia no sería lo mismo: si termina primera enfrentaría a Ghana, y si termina segunda cruzaría a Inglaterra o Croacia. Es fundamental para el representativo de CONMEBOL poder quedarse con el liderato de su tabla en este Mundial 2026.

Tras no haber sido parte de la última edición de la Copa del Mundo, el plantel cafetero se puso el objetivo de revertir la imagen, y la primera meta es ganar el Grupo K. Saben que de ese modo es más probable encontrarse con un cuadro que les permita tener más posibilidades de avanzar y llegar lejos en el Mundial 2026 y olvidar aquella ausencia.